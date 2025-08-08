Mireasa, sezon 12. Cine este Adin. Povestea de viață a fiului doamnei Adriana. Băiatul a avut un trecut amoros tumultuos

Ultimul, dar nu cel din urmă la prezentarea concurenților din sezonul 12 Mireasa a fost Adin. Publicul a avut ocazia să afle mai multe detalii despre viața fiului doamnei Adriana, în gala de pe 8 august 2025.

Adin Grădinaru este concurent în sezonul 12 Mireasa și este gorjean din Turceni. Tânărul are 23 de ani, este zodia Taur și este șofer de camion și student la Drept. Adin are 1,84 înălțime și 82 de kilograme.

Cine este Adin. Povestea de viață a fiului doamnei Adriana. Băiatul a avut un trecut amoros tumultuos: „Mi-a spus mama să am grijă să nu fiu prins ca bunicul”

„Sunt pasional, magnetic și foarte seducător. Părinții mei biologici s-au despărțit când aveam 2 ani. Cu tatăl biologic nu am păstrat legătura. Când eram mic am primit bullying. La jocuri eram ultimul ales. Eram și mai timid. Am o soră vitregă. Vreau să-mi găsesc jumătatea. M-am cam plictisit de viața de burlac. Viitoarea mea soție aș vrea să fie și casnică, dar să aibă și un job. Am avut amante, am ieșit cu femei căsătorite, logodite. Mi-a spus mama să am grijă să nu fiu prins cum a fost prins bunicul meu care a sărit pe geam”.

Când avea 19 ani, a fost cu o femeie de 39 de ani.

„Viitoarea mea parteneră mi-aș dori să fie mai liniștită, să fie multă comunicare. Nu aș trece peste înșelat. Mă văd căsătorit în Marea Finală și îi văd alături de mine pe ai mei: mama, tatăl, adică tatăl vitreg și sora vitregă”

