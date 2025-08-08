Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Cine este Adin. Povestea de viață a fiului doamnei Adriana. Băiatul a avut un trecut amoros tumultuos

Ultimul, dar nu cel din urmă la prezentarea concurenților din sezonul 12 Mireasa a fost Adin. Publicul a avut ocazia să afle mai multe detalii despre viața fiului doamnei Adriana, în gala de pe 8 august 2025.

Publicat: Vineri, 08 August 2025, 13:19 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 17:07
Adin este concurent în sezonul 12 Mireasa | Antena 1

Adin Grădinaru este concurent în sezonul 12 Mireasa și este gorjean din Turceni. Tânărul are 23 de ani, este zodia Taur și este șofer de camion și student la Drept. Adin are 1,84 înălțime și 82 de kilograme.

Cine este Adin. Povestea de viață a fiului doamnei Adriana. Băiatul a avut un trecut amoros tumultuos: „Mi-a spus mama să am grijă să nu fiu prins ca bunicul”

„Sunt pasional, magnetic și foarte seducător. Părinții mei biologici s-au despărțit când aveam 2 ani. Cu tatăl biologic nu am păstrat legătura. Când eram mic am primit bullying. La jocuri eram ultimul ales. Eram și mai timid. Am o soră vitregă. Vreau să-mi găsesc jumătatea. M-am cam plictisit de viața de burlac. Viitoarea mea soție aș vrea să fie și casnică, dar să aibă și un job. Am avut amante, am ieșit cu femei căsătorite, logodite. Mi-a spus mama să am grijă să nu fiu prins cum a fost prins bunicul meu care a sărit pe geam”.

Când avea 19 ani, a fost cu o femeie de 39 de ani.

„Viitoarea mea parteneră mi-aș dori să fie mai liniștită, să fie multă comunicare. Nu aș trece peste înșelat. Mă văd căsătorit în Marea Finală și îi văd alături de mine pe ai mei: mama, tatăl, adică tatăl vitreg și sora vitregă”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.

Mireasa, sezon 12. Sorin a izbucnit în lacrimi la auzul mărturisirilor lui Ionuț legate de fosta relație... Chat-ul zilei la Mireasa, 8 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
