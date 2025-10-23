Mireasa, sezon 12. Cine se află în topurile noilor concurenți. Fetele și băieții care le-au atras atenția

Cei patru noi concureți au făcut un top al băieților, respectiv fetelor, care i-au impresionat la prima vedere.

Alexandru, Marius, Iolanda și Simona au intrat în competiție în ediția de miercuri, 22 octombrie 2025. Cei patru noi concurenți au făcut fiecare câte un top 3 al felor, respectiv băieților care le-au atras atenția din punct de vedere fizic.

Simona și Iolanda au spus cine sunt băieții care le-au atras atenția

„Ca și fizic top 3 ar fi Virgil, Sorin și Ionuț”, a spus Iolanda.

Sorin a recunoscut că se simte impresionat că se află printre preferințele noii concurente din sezonul 12 Mireasa.

„Suntem încântați”, a adăugat și Virgil.

Simona a spus și ea care sunt băieții pe care îi place din punct de vedere al aspectului, iar una dintre nominalizările ei a stârnit discuții.

„Uite, eu fac un top 4”, a spus ea, înainte de a dezvălui numele. „Ionuț, Virgil, Sorin și Adin”, a dezvăluit Simona.

Alexandru și Marius au avut același top 3 al fetelor pe care le plac din punct de vedere al aspectului

Ulterior, cei doi noi concurenți și-au exprimat preferințele. Băieții au făcut un top 3 al fetelor care le-au atras atenția iar alegerilor lor au coincis.

„Fata cu rochia roșie pe locul 1 (n.r. Loredana), Lavinia pe locul 2 și pe locul 3, fata cu rochia roz (n.r. Ștefania), a spus Marius.

„În aceeași situație, dar altă numerotație”, a adăugat și Alexandru, înainte de a le numi tot pe Ștefania, Lavinia și Loredana.

