Mireasa, sezon 12. Cine sunt băieții de care sunt interesate Samina și Loredana: „Nu vă așteptați la asta"

Samina a recunoscut cine e singurul băiat din casa Mireasa de care e interesată. Toată lumea se gândea la Liviu, dar concurenta are o altă preferință. 

Publicat: Joi, 21 August 2025, 17:33 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 17:52

„E un singur băiat în casă care mi-a stârnit interesul: Alexandru, Nu vă așteptați la asta. I-am dat niște semnale la petrecere. El a fost singurul cu care am vorbit la petrecere. Am așteptat să își rezolve situația cu Loredana, să vadă!”, i-a spus Samina doamnei Adriana.

„Da, mă așteptam. Îmi aduc aminte ce am vorbit cu ea la petrecere. M-a supărat la un moment dat, o să avem ocazia să vorbim. Am văzut un video scurt când vorbeau despre mine ea, Gabriela și Alexandra, că sunt gelos, posesiv, încăpățânat”, a spus Alexandru.

„Am zis Da la încăpățânat. Dacă eu îl consideram pe el posesiv și gelos, nu aș fi fost interesată de el”, a spus Samina.

„Eu apreciez și aștept să vorbim mai mult”, a spus Alexandru în emisia live de Mireasa.

De asemenea, Loredana a spus și ea de ce băiat este interesată. Sorin a aflat în direct, dar a precizat că nu o vede ca pe o iubită: „Nu cred că o să fie ceva mai mult decât o prietenie”.

„Îmi place sinceritatea lui”, a spus Loredana, precizând că nu mai are nicio simpatie.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zeci de băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

