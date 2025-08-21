Mireasa, sezon 12. Cine sunt băieții de care sunt interesate Samina și Loredana: „Nu vă așteptați la asta”

Samina a recunoscut cine e singurul băiat din casa Mireasa de care e interesată. Toată lumea se gândea la Liviu, dar concurenta are o altă preferință.

„E un singur băiat în casă care mi-a stârnit interesul: Alexandru, Nu vă așteptați la asta. I-am dat niște semnale la petrecere. El a fost singurul cu care am vorbit la petrecere. Am așteptat să își rezolve situația cu Loredana, să vadă!”, i-a spus Samina doamnei Adriana.

Care este singurul băiat de care este interesată Samina: „Nu vă așteptați la asta”. Loredana și-a recunoscut și ea simpatia

„Da, mă așteptam. Îmi aduc aminte ce am vorbit cu ea la petrecere. M-a supărat la un moment dat, o să avem ocazia să vorbim. Am văzut un video scurt când vorbeau despre mine ea, Gabriela și Alexandra, că sunt gelos, posesiv, încăpățânat”, a spus Alexandru.

„Am zis Da la încăpățânat. Dacă eu îl consideram pe el posesiv și gelos, nu aș fi fost interesată de el”, a spus Samina.

„Eu apreciez și aștept să vorbim mai mult”, a spus Alexandru în emisia live de Mireasa.

De asemenea, Loredana a spus și ea de ce băiat este interesată. Sorin a aflat în direct, dar a precizat că nu o vede ca pe o iubită: „Nu cred că o să fie ceva mai mult decât o prietenie”.

„Îmi place sinceritatea lui”, a spus Loredana, precizând că nu mai are nicio simpatie.

