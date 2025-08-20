Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Conflict la ceas de seară între doamnele Cristiana și Nicoleta: „Ai chef de ceartă?"

La Mireasa, Capriciile Iubirii a fost difuzat un schimb de replici la ceas de seară între două doamne. Doamna Cristiana a fost foarte supărată și a ridicat tonul la doamna Nicoleta.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 17:37
Conflict între doamnele Cristiana și Nicoleta

Doamna Cristiana a fost foarte deranjată de zgomotul produs de doamna Nicoleta în timp ce ea încerca să doarmă. Însoțitoarea lui Virgil a ridicat tonul la mama lui Cristian.

În timp ce doamna Nicoleta căuta ceva în sertar, doamna Cristiana a răbufnit.

„Ai chef de ceartă?”. Conflict între două doamne din casa Mireasa. Ce s-a întâmplat la ceas de seară: „Ești tu fără bun simț”

Doamna Cristiana: Hai, măi Nicoleta! Dar chiar nu poți mai încet? Dacă eu vă respect, respectați-mă și voi. Dacă tu n-auzi bine asta înseamnă că alții n-aud? Umblă un pic mai încet

Doamna Nicoleta: Așa se trage sertarul

Doamna Cristiana: Lasă, că și la mine se trage sertarul și eu nu vă deranjez pe voi când mă trezesc

Doamna Nicoleta: Încerc și eu!

Doamna Cristiana: Eee, încerci! N-ai încercat niciodată, e a cincea oară. De când sunt aici

Doamna Nicoleta: Scuză-mă, dar dacă ești nervoasă...

Doamna Cristiana: Nu sunt nervoasă. Dar de când sunt aici, numai așa faci. Calci apăsat.

Doamna Nicoleta: Ai chef de ceartă și n-ai cu cine te certa în seara asta!

Doamna Cristiana: Nu! Ești tu fără bun simț în seara asta!

Ulterior, cele două doamne au avut o discuție lămuritoare și au revenit la sentimente mai bune.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.

Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”...
