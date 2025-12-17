Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Cum au arătat „campaniile electorale”. Ce cupluri au decis concurenții nelogodiți să susțină în Finală

Cuplurile logodite, care luptă în finala Mireasa sezon 12 pentru marele premiu, și-au făcut așa numita „campanie electorală”. Cei care nu luptă pentru premiu au decis pe cine susțin.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 13:51 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:57

Ca în fiecare sezon, cuplurile care se află în cursa pentru Marea Finală, alături de cei din casă care îi susțin, au ținut un discurs în fața camerei de AntenaPLAY.

Diana și Sorin îi susțin pe Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au fost susținuți de doamna Adriana, Diana și Sorin.

„Nu mă gândeam că o să ajung aici, dar Dumnezeu m-a ajutat și mi-a oferit o dragoste la prima vedere. Vă rugăm să ne ajutați în Finală. Avem nevoie de acest câștig pentru că ne dorim să avem un start în familie

„Am știut că el este bărbatul potrivit pentru mine

„De fiecare dată când mă uit în ochii Laviniei îl văd pe Adin și invers. În casa Mireasa există prieteni adevărați!”

„Noi nu susținem doar cuplul, ci și oamenii. Adin e un prieten adevărat. Oamenii susțin oameni. Acești doi oameni frumoși care cu siguranță își vor petrece restul zilelor împreună”, a spus Sorin.

Emily și Liviu îi susțin pe Denisa și Cristian

Denisa și Cristian au fost susținuți de doamna Nicoleta, doamna Liliana, Emily și Liviu.

„Cu bune, cu rele, am trecut peste, ne iubim, am învățat să trecem peste toate, să fim mai puternici. Nu m-am gândit că vom ajunge aici, dar aș fi ipocrit să zic că nu ne-ar ajuta premiul”, a spus Cristian

„Ei doi sunt cuplul care au dovedit iubire, au trecut peste certuri. Cristian a fost pus într-o situație între iubită și mamă și a gestionat situațiile extraordinar de bine”, a spus Liviu.

„Merită din plin, se vede iubirea”, a spus Emily.

Ionuț și Simona, Loredana și Ștefania îi susțin pe Alex și Florina

Alex și Florina au fost susținuți în campanie de bunica Virginia, de burlăcițele Loredana și Ștefania și de cuplul Ionuț-Simona.

„Comunicarea noastră a fost foarte stabilă, lucru care ne-a ajutat pe parcurs. Eu nu mai aveam niciun fel de speranță în a-mi găsi iubirea adevărată, dar într-o zi, de Sfânta Parascheva, Dumnezeu mi-a dăruit-o pe Florina”, a spus Alex.

„Consider că Alex și Florina sunt făcuți unul pentru celălalt. Comunicarea lor e eficientă, îmi e drag de ei, îmi transmit că vreau și eu iubire ca a lor”, a spus Ștefania.

„Îmi doresc foarte mult să-i văd în viitor cu copilași și sunt fericită pentru iubirea lor”, a spus Loredana.

„Sunt două persoane simple, cu picioarele pe pământ, au o relație sănătoasă”, a spus Ionuț.

„Mi se pare cel mai matur cuplu din casă. Ei sunt cei mai pregătiți să se căsătorească”, a spus Simona.

Bunica Virginia a fost foarte emoționată și le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

