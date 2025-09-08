Mireasa, sezon 12. De ce a plecat doamna Cristiana din emisiune: „Cel puțin pentru o perioadă…”

Antena Căutare
În emisia live de Mireasa de pe 8 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat că doamna Cristiana a fost nevoită să părăsească emisiunea din cauza problemelor de sănătate.

„Începem o săptămână. Sunt mai puțini. Costina a plecat și doamna Cristiana a plecat cel puțin pentru o perioadă pentru că problemele de sănătate pe care le avea sunt un pic mai serioase decât credea dumneai inițial și e nevoie de analize pe care poate să le facă doar în afara casei Mireasa. Dacă se face bine și mai dorește, noi suntem aici, nu plecăm cel puțin până în decembrie”, a anunțat Simona Gherghe la începutul emisiei live de pe 8 septembrie 2025.

Prima ediție Mireasa a săptămânii a început cu prezentarea ședinței inițiate de Liviu în calitate de nou șef al casei. Pentru că Virgil și Kiprianos nu au fost prezenți pe tot parcursul ședinței despre curățenie, Mirele Săptămânii le-a atras atenția. Virgil s-a simțit ofensat de atenționarea venită din partea lui Liviu și a ripostat. În casa băieților au existat tensiuni și în timp ce unii au fost deranjați de tonul lui Liviu, alții au considerat normală reacția lui.

Conflict între Virgil și Liviu

Liviu: Kiprianos și Virgil, dacă n-ați fost atenți la ședință, o să fiți penalizați

Virgil: Adică? Ce poți să-mi faci? Mă iei la bătaie?

Liviu: Cel puțin

Virgil: Ce-i cu superioritatea asta? Te-am înțeles! Pe bune, ce sunt astea

Dian: Virgil! Nu mai reacționa așa! Înțeleg că ești supărat cu mama Cristiana!

Virgil: Tu taci!

Adin: Asta cu tu taci e superioritate!

Kiprianos: Dar și Liviu a reacționat urât!

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

