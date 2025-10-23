Mireasa, sezon 12. De ce lipsește Simona Gherghe din platou. Cine o înlocuiește în ediția din 23 octombrie 2025 și în gală

Simona Gherghe a anunțat că va lipsi câteva zile din platoul Mireasa. Raluca Preda i-a ținut locul în emisia live de joi, 23 octombrie 2025.

De ce lipsește Simona Gherghe de la Mireasa | Antena 1

Așa cum a anunțat la finalul ediției de miercuri, Simona Gherghe va lipsit câteva zile din platoul emisiunii. Îndrăgita prezentatoare a anunțat ca nu va fi prezentă în emisiune în ultime două ediții din această săptămână.

„Să știți că cu mine vă mai vedeți luni. Plec într-un weekend prelungit. Copiii mei sunt în vacanță și plecăm și noi patru zile. Mâine o să vină Raluca și poimâine, în gală o să fie Andreea. Așa că vă las pe mâini bune. Să vă purtați frumos, să fiți cuminți, că luni când vin vă scot la tablă”, a explicat aceasta.

Cine o înlocuiește pe Simona Gherghe la Mireasa în ediția din 23 octombrie 2025 și în gală

Ediția de joi, 23 octombrie 2025 de Mireasa este prezentată de Raluca Preda, gazda emisiunii Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Vreau să vă spun că sunt copleșită de emoții. Această casă a fost și casa mea timp de 4 luni”, a spus aceasta emoționată.

Ulterior, în gala de pe 24 octombrie 2025, emisiunea va fi moderată de Andreea Fărțilă, gazda emisiunii Mireasa, direct din culise.

Simona Gherghe se întoarce luni, 27 octombrie 2025.

