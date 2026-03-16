Chefi la cuțite, 16 martie 2026. Chef Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur. Cine l-a convins că merită această distincție

Chef Alexandru Sautner a oferit cuțitul lui de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite unui chef patiser. Marina Luca l-a convins pe chef, în ediția de pe 16 martie, că merită locul de cinste din echipa lui.

În ediția de pe 16 martie 2026 de Chefi la cuțite, Marina Luca a gătit un desert de-a dreptul spectaculos, iar chef Sautner nu a stat pe gânduri și i-a oferit cuțitul de aur.

Marina Luca a pregătit un Choux Kalamansi cu susan, un desert signature, pe care l-a pregătit în trecut, într-o altă formă, și pentru Natalie Portman.

După ce a gustat desertul spectaculos și a aflat povestea Marinei, chef Sautner a fost decis că vrea să-i ofere cuțitul de aur și locul în echipa sa, în etapa de battle-uri.

Chef Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur: „Nici nu stau să mă gândesc”. Cine l-a convins că merită această distincție

„Ce faci cu partea sărată? Când o să fii la individuale ce faci atunci?”, a întrebat chef Alexandru Sautner.

„Ne descurcăm, chef. Paleta mea e una dezvoltată, care poate să aprecieze un preparat foarte bun, dar ca să-l gătesc pe partea de cuisine, aici e challege-ul”, a spus Marina, moment în care chef Sautner a scos cuțitul de aur: „Marina, nu e prea mult de discutat cu tine! Ai cuțitul meu de aur, nici nu stau să mă gândesc! Dacă ești de acord, ești cuțitul meu de aur!”

„Cu așa așteptări la sigur nu am venit”, a spus Marina.

„Dacă îl dorești, e al tău”, i-a spus chef Sautner.

„Clar că-l doresc”, a spus Marina Luca.

„Vin să ți-l dau personal. Am o mare încredere în tine!”, a spus chef Sautner.

Marina Luca a fost vizibil surprinsă de gestul lui chef Sautner și a mărturisit că nu se aștepta să plece acasă cu această distincițe. Totodată, chef patiser Marina Luca a precizat că

„Nu m-am așteptat să iau cuțitul de aur. Înseamnă că nu pot să o dau înapoi, e o greutate foarte mare pe umerii mei, simt presiunea, îndeosebi că sunt specializată doar pe patiserie”, a spus Marina Luca după ce a primit cuțitul de aur.

Marina Luca are 29 de ani, este chef patiser, a absolvit prestigioasa Academie Ducasse, a lucrat în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent a dezvoltat propriul proiect, denumit La Dame de Luca, unde prepară deserturi High End. În cei 10 ani de carieră, Marina Luca a preparat deserturi pentru nume celebre, precum Natalie Portman sau Messi. Marina Luca este originară din Republica Moldova, dar s-a stabilit în București, iar Chefi la cuțite este o mare provocare pentru ea, având în vedere că va trebui să gătească și preparate sărate, ea fiind specializată pe patiserie.

