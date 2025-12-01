Mireasa, sezon 12. Denisa a acuzat stări de rău și a făcut un test de sarcină în direct. Care este rezultatul

În ediția live din 1 decembrie 2025, Denisa a făcut un test de sarcină. Fata a acuzat mai multe stări de rău și s-a gândit că ar putea fi gravidă.

După noapte la hotel cu Cristian, Denisa a acuzat stări de rău. Fata s-a dus cu gândul că ar putea fi gravidă, așa că a primit posibilitatea de a face un test de sarcină. Simona Gherghe a anunțat că va face testul chiar în live, în ediția de 1 decembrie 2025.

„Am o stare zici că sunt beată, dar n-am băut nimic”, spunea ea la petrecerea de sâmbătă seara.

„Mă speri”, i-a răspuns Crisitan.

„Îmi vine să vomit, dar m-a luat starea de când m-am trezit după-amiză”, a mai declarat aceasta. Emily, care era lângă ei, a specificat că „în două ore a mâncat de 5 ori”.

Denisa a făcut test de sarcină în live. Care este rezultatul

În emisia live, ea a explicat că stările ei de greață continuă, iar Cristian a așteptat extrem de emoționat rezultatul. Ambii au spus că s-ar bucura dacă ar avea un copil atât de repede. De asemenea, doamna Nicoleta se declara foarte încântată la gândul că ar fi bunică.

Cu toate acestea, reziultatul a fost negativ.

„Eu cel puțin, de sâmbătă am făcut filme peste filme”, a reacționat băiatul după.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.