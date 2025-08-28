Doamna Adriana a fost afectată pentru că tânărul Cristian a râs de problema lui Adin, cu care s-a ales în urma unui accident în copilărie.

În urma unui accident, Adin a rămas cu o problemă a vorbirii, care apare doar în momentele când e tensionat. A reușit să depășească problema, dar mama sa nu poate uita că cei mici râdeau de el în copilărie.

Mireasa sezon 12. Deranjată că unul dintre băieți a râs de problema lui Adin, Adriana a izbucnit. Ce moment tulburător a povestit

În timpul discuției tensionate din casa băieților, Cristian l-a imitat pe Adin. Acesta s-a bâlbâit intenționat pentru a îl ataca pe fiul doamnei Adriana.

A doua zi, după ce a văzut acest lucru, mama i-a atras atenția doamnei Nicoleta, dând de înțeles că băiatul are carențe în educației.

În emisia live Mireasa din 28 august 2025, mama lui Adin a povestit că băiatul a rămas cu această problemă în urma unui accident.

”E o poveste în spate... Ce se întâmplă acum e nimic. Adică rareori, când e foarte nervos, agitat, atunci are un pic dificultate, pe care poate mulți nu o observă. Cu ani în urmă, a avut un accident de bicicletă. S-a dat peste cap, a rămas inconștient, nu știu pentru cât timp... Când am ajuns eu, începuse să își revină. De acolo s-a declanșat. Am crezut că e de moment, am început să mergem la psiholog, la logoped, adică se exprima foarte greu. Cu ajutorul medicilor, am înțeles că nu e o problemă medicală, e o traumă”, a povestit mama Adriana.

