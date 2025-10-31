Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de eliminare

În gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat o misiune grea atât pentru fete, cât și pentru băieți. Concurenții au avut de nominalizat un băiat care să părăsească competiția și o fată care intră în cursa de eliminare.

În gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat că fetele au avut de nominalizat un băiat care să părăsească competiția și o fată care intră în cursa de eliminare | Antena 1

Toată casa a votat! Simona Gherghe a anunțat o dumblă nominalizare pentru un băiat care părăsește casa Mireasa pe loc și o fată care intră în cursa de eliminare. Primele au fost fetele care și-au exprimat opțiunile, urmate de băieți, cărora le-a fost puțin mai greu

„Veți vota un băiat care pleacă astăzi și o fata care intră în cursa de eliminare”, a anunțat moderatoarea.

Denisa i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta

Diana i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta

Articolul continuă după reclamă

Ale i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Florina i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Loredana i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Ștefania i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Nicoleta i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Lavinia i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Simona i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Iolanda i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Adin i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Alexandru i-a votat pe Adin și pe Iolanda

Cristian i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Alex i-a votat pe Alexandru și pe Ale

Sorin i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta

Marius i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Cosmin i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta

Diana i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta

Liviu i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda

Alexandru este eliminat de la Mireasa

Alexandru a părăsit casa Mireasa cu voturi în unanimitate.

„Sincer mă așteptam. D-asta am și făcut o mică mare avalanșă, ca sa pot să ies. Mulțumesc îm primul rând staff-ului pentru că mi-au dat șansa de a intra în casă și e vina mea că nu m-am integrat”, a spus el.

Iolanda și Ale intră în cursa de eliminare

Cu 9 voturi din partea casei, Iolanda a intrat în cursa de eliminare cu Ale, aflată pe ultimul loc în topul clasamentului. Lor li se alătură și Ștefania, moștenirea lui Virgil. Moștenirea Gabrielei a fost Iolanda.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.