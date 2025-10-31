Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de eliminare

Toată casa a votat! Simona Gherghe a anunțat o dumblă nominalizare pentru un băiat care părăsește casa Mireasa pe loc și o fată care intră în cursa de eliminare. Primele au fost fetele care și-au exprimat opțiunile, urmate de băieți, cărora le-a fost puțin mai greu
„Veți vota un băiat care pleacă astăzi și o fata care intră în cursa de eliminare”, a anunțat moderatoarea.
Denisa i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta
Diana i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta
Ale i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Florina i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Loredana i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Ștefania i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Nicoleta i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Lavinia i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Simona i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Iolanda i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Adin i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Alexandru i-a votat pe Adin și pe Iolanda
Cristian i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Alex i-a votat pe Alexandru și pe Ale
Sorin i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta
Marius i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Cosmin i-a votat pe Alexandru și pe Nicoleta
Liviu i-a votat pe Alexandru și pe Iolanda
Alexandru este eliminat de la Mireasa
Alexandru a părăsit casa Mireasa cu voturi în unanimitate.
„Sincer mă așteptam. D-asta am și făcut o mică mare avalanșă, ca sa pot să ies. Mulțumesc îm primul rând staff-ului pentru că mi-au dat șansa de a intra în casă și e vina mea că nu m-am integrat”, a spus el.
Iolanda și Ale intră în cursa de eliminare
Cu 9 voturi din partea casei, Iolanda a intrat în cursa de eliminare cu Ale, aflată pe ultimul loc în topul clasamentului. Lor li se alătură și Ștefania, moștenirea lui Virgil. Moștenirea Gabrielei a fost Iolanda.
Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.
Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.
Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.