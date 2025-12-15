Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu au anunțat decizia. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu?

Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu au anunțat decizia. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu?

În ediția din 15 decembrie 2025, Emily și Liviu a anunțat ce decizie au luat. Cuplul logodit a fost nevoit să aleagă între a părăsi emisiunea sau a se căsători în Finala Mireasa, dar fără șansa de a intra în cursa pentru marele premiu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 13:17 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 14:46

În gala din 12 decembrie 2025, casa a votat un cuplu spre eliminare. După ample dezbateri și o strategie asumată de majoritatea, Liviu și Emily au strâns cele mai multe nominalizări. Cu toate acestea, ei nu au părăsit emisiunea, iar Simona Gherghe le-a dat termen până luni, 15 decembrie 2025 să decidă dacă, totuși, vor să se căsătorească în Marea Finală, însă fără a intra în cursa pentru premiu.

„Emily, Liviu, ați pierdut șansa la marele premiu în valoare de 40 de mii de eurp. Dar aici intervenim noi, pentru că aici este despre iubire. Vă oferim șansa să rămâneți să vă căsătoriți, dar doar din iubire. Dacă vă decideți, să știți că n-o să mai fiți concurenți, dar participați la Finala Mireasa. Aștept un răspuns de la voi în emisiunea de luni”, le-a spus moderatoarea.

Ce decizie au luat Emily și Liviu. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu?

„Am luat decizia și răspunul e da, vom rămâne până în finală”, a spus Liviu în live.

Ulterior, Simona Gherghe a ținut să facă o precizare legată de speculațiile apărute în casă, dar și în mediul online. Moderatoarea a explicat că singurul drept din casa Mireasa pe care nu îl mai au cei doi este posibilitatea la premiu.

„Voi nu sunteți concurenți cu drepturi depline, dar de fapt dreptul deplin este acela la marele premiu. În rest, aveți buget și voi, puteți să participați la task-uri dacă sunt, participați la materiale, că auzeam la mame ei de ce mai au materiale, sunt aici pe canapelele astea. Dar e cea mai mare miză, că nu jucați pentru premiul cel mare”, a adăugat aceasta.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

+8
Mai multe fotografii

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Chat-ul zilei la Mireasa, 15 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun Meteo 15-28 decembrie. Răcire și precipitații spre finalul lunii. Unde sunt așteptate ninsori de Crăciun
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin...
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las Vegas
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las... Catine.ro
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
21 Decembrie, zi cu două evenimente puternice. Solstițiul de iarnă + Soarele în Capricorn. Pragul care ne maturizează pe toți
21 Decembrie, zi cu două evenimente puternice. Solstițiul de iarnă + Soarele în Capricorn. Pragul care ne... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x