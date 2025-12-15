Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu au anunțat decizia. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu?

În ediția din 15 decembrie 2025, Emily și Liviu a anunțat ce decizie au luat. Cuplul logodit a fost nevoit să aleagă între a părăsi emisiunea sau a se căsători în Finala Mireasa, dar fără șansa de a intra în cursa pentru marele premiu.

În gala din 12 decembrie 2025, casa a votat un cuplu spre eliminare. După ample dezbateri și o strategie asumată de majoritatea, Liviu și Emily au strâns cele mai multe nominalizări. Cu toate acestea, ei nu au părăsit emisiunea, iar Simona Gherghe le-a dat termen până luni, 15 decembrie 2025 să decidă dacă, totuși, vor să se căsătorească în Marea Finală, însă fără a intra în cursa pentru premiu.

„Emily, Liviu, ați pierdut șansa la marele premiu în valoare de 40 de mii de eurp. Dar aici intervenim noi, pentru că aici este despre iubire. Vă oferim șansa să rămâneți să vă căsătoriți, dar doar din iubire. Dacă vă decideți, să știți că n-o să mai fiți concurenți, dar participați la Finala Mireasa. Aștept un răspuns de la voi în emisiunea de luni”, le-a spus moderatoarea.

Ce decizie au luat Emily și Liviu. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la marele premiu?

„Am luat decizia și răspunul e da, vom rămâne până în finală”, a spus Liviu în live.

Ulterior, Simona Gherghe a ținut să facă o precizare legată de speculațiile apărute în casă, dar și în mediul online. Moderatoarea a explicat că singurul drept din casa Mireasa pe care nu îl mai au cei doi este posibilitatea la premiu.

„Voi nu sunteți concurenți cu drepturi depline, dar de fapt dreptul deplin este acela la marele premiu. În rest, aveți buget și voi, puteți să participați la task-uri dacă sunt, participați la materiale, că auzeam la mame ei de ce mai au materiale, sunt aici pe canapelele astea. Dar e cea mai mare miză, că nu jucați pentru premiul cel mare”, a adăugat aceasta.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

