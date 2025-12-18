Mireasa, sezon 12. Fetele au defilat în rochii de mireasă. Imagini emoționante cu Denisa, Lavinia, Emily și Florina

Denisa, Lavinia, Emily și Florina au probat rochiile de mireasă în fața celor dragi. Fetele au defilat și au strălucit.

După ce s-au cununat civil cu aleșii inimilor lor, fetele au mai avut parte de un moment emoționant: defilarea în rochii de mireasă, înainte de Marea Finală de pe 19 decembrie.

Denisa a fost întâmpinată de mama ei și tatăl vitreg. Soacra, doamna Nicoleta, a fost și ea prezentă, și a plâns.

„E un înger!”. Momente emoționante pentru Denisa, la proba rochiei de mireasă. Ce a spus mama sa

„Copilul în ochii unei mame e superb. E un înger. M-am emoționat atât de tare. E o prințesă. Cristian e un băiat ok, sper să se înțeleagă, să se iubească și să fie bine!”, a spus mama Denisei. Fata abia s-a abținut să nu plângă.

Lavinia a strălucit în rochie de mireasă, înconjurată de surori. Ce a spus Anais, sora cea mai mică

Surorile Larisa, Denisa și Anais au întâmpinat-o pe Lavinia

Anais n-a mers la serbare și a lăsat sceneta fără introducere, pentru că nu putea să lipsească de la cununia surorii sale. Mie mi se pare perfectă mereu

Ne bucurăm mult pentru pasul pe care l-ai făcut!”, a spus Larisa.

Emily, întâmpinată de soacra ei la defilarea în rochie de mireasă. Ce a spus tânăra despre absența familiei

Din păcate, la Emily nu a putut ajunge nimeni din familie. Mama lui Liviu și-a întâmpinat și îmbrățișat nora.

„Oarecum credeam că o să ia ea legătura cu cei din producția. Părerea mea e că n-au putut să vină fiind în Italia, fiind copiii cu școala.

„Mătușa lui Emily mi-a trimis mesaj să-i fiu eu alături”, a spus doamna Vasilica.

Florina a plâns pentru că sora care i-a promis că va fi alături de ea nu a mai ajuns. Care a fost motivul absenței. Soacra fetei a îmbrățișat-o: „Ești o prințesă!”

„Ești o prințesă!”, a exclamat soacra Florinei, care a plâns. doamna Adina a spus de ce nu a putut ajunge sora care anunțase că va fi prezentă.

„Sunt probleme de sănătate cu nepoțelul”, a spus mama lui Alex.

Sora Florinei a intrat în direct prin telefon.

„Alo! Ești foarte frumoasă! Îmi pare rău că nu am putut să fiu alături de tine, dar Ștefan este răcit abia acum am ieșit cu el din spital. Nu am cum să ajung nici la finală”, a spus Maria, sora Florinei.

Florina a întrebat și de ceilalți frați, dar nimeni nu poate ajunge.

„Nu pot să spun de ce nu am vrut să o invit pe mama, dar mi-aș fi dorit să fie aici. Dar e cel mai bine așa!”, a spus Florina.