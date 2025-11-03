Mireasa, sezon 12. Florina și Alex s-au sărutat la petrecere. Cum au răspuns întrebați dacă se declară un cuplu

Antena Căutare
Florina și Alex s-au declarat un cuplu în ediția din 3 noiembrie 2025, după ce s-au sărutat la petrecere.

Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:10 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 16:42

Petrecerea de sâmbătă a adus o mulțime de apropieri în casa Mireasa. După ce Ionuț și Simona s-au apropiat extrem de tare, Diana și Sorin au fost la un pas să se sărute, însă cei care au mers până la capăt au fost Florina și Alex. Deși cei doi au purtat o serie de discuții tensionate, party-ul a culminat cu mult așteptatul sărut.

În emisia live din 3 noiembrie 2025, Simona Gherghe a adresat întrebarea. „Începem cu întrebarea. Florina, Alex, vă declarați un cuplu în casa Mireasa?”, a spus acasta.

Astfel, Florina și Alex formează al treilea cuplu din casa Mireasa.

Aceeștia s-au declarat într-o cuoaștere la doar trei zile după ce fata a intrat în casă, iar lucrurile au evoluat foarte frumos între ei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

