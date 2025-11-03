Mireasa, sezon 12. Florina și Alex s-au sărutat la petrecere. Cum au răspuns întrebați dacă se declară un cuplu

Florina și Alex s-au declarat un cuplu în ediția din 3 noiembrie 2025, după ce s-au sărutat la petrecere.

Petrecerea de sâmbătă a adus o mulțime de apropieri în casa Mireasa. După ce Ionuț și Simona s-au apropiat extrem de tare, Diana și Sorin au fost la un pas să se sărute, însă cei care au mers până la capăt au fost Florina și Alex. Deși cei doi au purtat o serie de discuții tensionate, party-ul a culminat cu mult așteptatul sărut.

În emisia live din 3 noiembrie 2025, Simona Gherghe a adresat întrebarea. „Începem cu întrebarea. Florina, Alex, vă declarați un cuplu în casa Mireasa?”, a spus acasta.

Astfel, Florina și Alex formează al treilea cuplu din casa Mireasa.

Aceeștia s-au declarat într-o cuoaștere la doar trei zile după ce fata a intrat în casă, iar lucrurile au evoluat foarte frumos între ei.

