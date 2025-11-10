Mireasa, sezon 12. Foarte supărată, mama Loredanei a intervenit în direct. Ce a avut de spus doamna Aurica 

Mama Loredanei a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, supărată fiind de situațiile tensionate în care a fost implicată fiica sa.

Foarte supărată, doamna Aurica și-a spus punctul de vedere în legătură cu conflictele în care a fost implicată Loredana. Mama fetei consideră că cei care o atacă pe fată sunt invidioși pentru că Loredana este în top.

„Aud că toți concurenții au traume. Și tu ai crescut fără tată, dar tu nu te-ai dus să te victimizezi acolo. Sunt mai multe traume pe care și tu le-ai trăit în copilărie. Adin nu e în măsură să te judece pe tine. Să se uite strict la prietena lui”, a spus mama Loredanei.

Invitată să-i dea un sfat Loredanei, doamna Aurica a lansat o înțepătură la adresa Dianei.

„Când te văd plângând, eu nu te văd o victimă așa cum colegii tăi spun. Diana a plâns de nenumărate ori în emisiune, nimeni n-a văzut-o victimă, doar tu ești victimă. Și la tine s-au adunat multe, simți nevoia să te mai descurci. Mergi înainte cu capul sus. Dacă și tu greșești, ești om! Dar să nu întreci limita. Ai dreptul să-ți spui punctul de vedere! Nu pune vorbele concurenților la suflet!”, a spus Loredana.

Întrebată ce băiat din casă i-ar plăcea pentru Loredana, doamna Aurica a mărturisit că l-a apreciat pe Ionuț.

„Nouă ne-a plăcut Ionuț. Dacă Ionuț și Loredana erau lăsați în pace, astăzi formau un cuplu!”, a spus mama Loredanei.

