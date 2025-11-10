Mireasa, sezon 12. Foarte supărată, mama Loredanei a intervenit în direct. Ce a avut de spus doamna Aurica 

Antena Căutare
Mama Loredanei a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, supărată fiind de situațiile tensionate în care a fost implicată fiica sa. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:59 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 13:10

Foarte supărată, doamna Aurica și-a spus punctul de vedere în legătură cu conflictele în care a fost implicată Loredana. Mama fetei consideră că cei care o atacă pe fată sunt invidioși pentru că Loredana este în top.

„Aud că toți concurenții au traume. Și tu ai crescut fără tată, dar tu nu te-ai dus să te victimizezi acolo. Sunt mai multe traume pe care și tu le-ai trăit în copilărie. Adin nu e în măsură să te judece pe tine. Să se uite strict la prietena lui”, a spus mama Loredanei.

Invitată să-i dea un sfat Loredanei, doamna Aurica a lansat o înțepătură la adresa Dianei.

„Când te văd plângând, eu nu te văd o victimă așa cum colegii tăi spun. Diana a plâns de nenumărate ori în emisiune, nimeni n-a văzut-o victimă, doar tu ești victimă. Și la tine s-au adunat multe, simți nevoia să te mai descurci. Mergi înainte cu capul sus. Dacă și tu greșești, ești om! Dar să nu întreci limita. Ai dreptul să-ți spui punctul de vedere! Nu pune vorbele concurenților la suflet!”, a spus Loredana.

Întrebată ce băiat din casă i-ar plăcea pentru Loredana, doamna Aurica a mărturisit că l-a apreciat pe Ionuț.

„Nouă ne-a plăcut Ionuț. Dacă Ionuț și Loredana erau lăsați în pace, astăzi formau un cuplu!”, a spus mama Loredanei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Doamna Adriana a sunat pentru a lămuri detalii familiale. Ce a spus despre bunica lui Adin... Chat-ul zilei la Mireasa, 10 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
AS.ro Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Observatornews.ro Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară

