Mireasa, sezon 12. Gabriela, mărturisiri despre un băiat „popular” cu care a interacționat înainte de a veni în emisiune

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 3 septembrie, au fost difuzate imagini cu Gabriela povestind despre un băiat cu care a interacționat cu puțin timp înainte de a veni la Mireasa. Întrebată care a fost scopul pentru care a simțit să povestească, Gabriela a mărturisit că l-a visat și că și-a adus aminte de clipe și discuții.

Gabriela a spus că l-a visat recent pe băiatul cu care a interacționat înainte de a veni la Mireasa. Tânăra a spus că nu a avut o relație cu acel băiat.

Gabriela i-a povestit doamnei Liliana despre acest băiat „popular”.

Gabriela, cu gândul la un băiat cu care a interacționat înainte să vină în casa Mireasa. Ce mărturisiri a făcut despre tânărul „popular” pe care l-a visat

„I-am zis nu te îndrăgosti de mine, că eu urmează să plec. Speranța mea este să întâlnesc un om aici. Să îl iau de la zero. El e popular. Nu e celebru, e popular ca persoană. Dacă a fost să vorbesc cu el, eu am vorbit amical. Dacă lui i-a plăcut de mine… Eu îl admir. Eu i-am spus din start să nu-și creeze speranțe, că eu urma să plec”, a povestit Gabriela.

Ulterior, fata i-a vorbit și Alexandrei despre acest băiat:

„Mi-a plăcut de băiatul ăsta, Robert. El era așa mai du-te vino. Când am văzut că nu poate fi ceva stabil între noi, am rămas prieteni. Consider că n-a fost momentul nostru de a construi ceva împreună. El era nesigur, eu voiam stabilitate și am încheiat discuția”, a spus Gabriela despre băiatul „popular” în zona Gorjului.

