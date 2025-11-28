Mireasa, sezon 12. Imagini de la logodna dintre Cristian și Denisa. Cum a reacționat fata când a fost cerută în căsătorie

În gala Mireasa de pe 28 noiembrie 2025 au fost difuzate imagini de la prima cerere în căsătorie din sezonul 12.

Cristian și Denisa s-au logodit la munte. „Nu știu dacă se așteaptă la această mare întrebare și am emoții”, a spus Cristian înainte de momentul magic.

Cristian și Denisa s-au aflat la cină, iar băiatul i-a înmânat un cadou de Crăciun. În cutie se afla o ctuie mai mică, cu inelul de logodnă. Atunci Cristian s-a așezat în genunchi și a întrebat-o: „Vrei să fii soția mea”, iar Denisa a spus „Da”.

Imagini de la logodna dintre Cristian și Denisa. Cum a reacționat fata când a fost cerută în căsătorie. Mama fetei a intrat în direct: „A crescut puternică, chiar dacă fără mine!”

În direct a intrat prin apel telefonic mama Denisei. Fata a fost crescută de bunici.

„Felicitări, Cristian, pentru alegerea făcută! Fii în continuare alături de fata mea, pentru că nu vei greși. A crescut puternică, chiar dacă fără mama ei, pentru că am lucrat în străinătate. Te iubește mama și mă bucur pentru logodna voastră”, a spus doamna Ștefania.

Denisa și Cristian au sărbătorit logodna la hotel, fără camere de filmat și microfoane.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

