Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!”

Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!”

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa în ediția din 15 decembrie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul imediat după difuzarea unui material greu de difuzat la TV.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 15 Decembrie 2025, 16:18 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 16:55

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa, în ediția de luni, 15 decembrie 2025. Încălcările repetate de regulament au dus la această decizie care a fost anunțată în prima zi din ultima săptămână a sezoului 12.

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa în ediția din 15 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat

După un material care abia a putut fi difuzat, în care aceasta a refuzat să îi lase pe Alex și pe Florina să doarmă în cameră, Iolanda a declarat în live că „i s-a rupt filmul” și nu își mai amintește momentul de la petrecere.

„Aveai un avertisment. Cred că mai multe. Până aici a fost! Astăzi, în acest moment, ești eliminată de la Mireasa. O să îți faci faci bagajul după emisiune, acum te rog să părăsești ușa Mireasa pe ușa aceea”, a anunțat Simona Gherghe.

„Bine”, a fost singura reacție a fetei care s-a ridicat de pe canapea și a ieșit mândră din platou.

La party-ul de sâmbătă seară a avut loc un Task unde a fost pus la dispoziție un premiu: un singur dream date pentru un cuplu care se va căsători în emisiune. Fiecare cuplu a argumentat de ce îl merită, dar și cine nu ar trebuie să obțină premiul, iar câștigătorii au fost Emily și Liviu.

Anunțul câștigătorilor, însă, a stârnit reacții aprinse, iar Iolanda a fost cea mai vocală. Fata l-a „amenințat” pe Liviu că aduce dovezi prin care.

„Îți mai dau Liviu niște bani?”, i-a strigat lui Liviu. „Mie mi-au dat iubitul afară, ca să câștige ăstia 2”.

„Frustrarea a plecat de vineri, de când Nicoleta a părăsit casa. De ce nu mi l-a lăsat în casă, dacă ea pleca. Pe baza sucului nu m-am mai abținut. Mi s-a părut nedrept pentru că eu am ințeles că nu sunt concurenți cu drepturi depline, că așa au și specificat la Capricii, atunci de ce participați la Task-uri?”, explicase ea în live anterior eliminării.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

+4
Mai multe fotografii

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Mireasa, sezon 12. Emily și Liviu au anunțat decizia. Părăsesc emisiunea sau se căsătoresc în finală, fără șansa la mare...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: &#8220;Nu mai știu nimic de el&#8221;
Observatornews.ro Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant Schema prin care 2 tineri au vrut să ia telefoane din easybox fără să plătească. Poliţia i-a prins în flagrant
Antena 3 Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au pornit în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau”
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin...
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las Vegas
Jennifer Lopez a publicat o fotografie rară alături de cele două surori. Diva a sărbătorit-o pe mama sa în Las... Catine.ro
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu
Hazar Ergüçlü publică noi fotografii cu partenerul Efe Celik. Cei doi continuă să formeze un cuplu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului președinte era în Palatul Cotroceni
Nicușor Dan a explicat după 4 luni de ce nu s-a dus la funeraliile lui Ion Iliescu, deși sicriul fostului... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect
Cotlete de porc cu usturoi la tigaie, fragede, suculente și rumenite perfect HelloTaste.ro
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 decembrie 2025. Peștii vor claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca dosarul lui Coldea să ajungă la ÎCCJ
Toată „oastea” lui Kovesi sprijină protestele anti-justiție. Se încearcă restaurația binomului înainte ca... Jurnalul
Ce s-a întâmplat atunci când Lavinia Pîrva a urcat pe scenă alături de Ștefan Bănică Jr? Momentul a devebit viral
Ce s-a întâmplat atunci când Lavinia Pîrva a urcat pe scenă alături de Ștefan Bănică Jr? Momentul a devebit... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă
Cerviche, tartar și carpaccio. Rețetele celor mai sofisticate preparate din carne crudă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x