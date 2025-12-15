Mireasa, sezon 12. Iolanda, eliminată din emisiune, în live, după o încălcare gravă de regulament: „Până aici a fost!”

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa în ediția din 15 decembrie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul imediat după difuzarea unui material greu de difuzat la TV.

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa, în ediția de luni, 15 decembrie 2025. Încălcările repetate de regulament au dus la această decizie care a fost anunțată în prima zi din ultima săptămână a sezoului 12.

Iolanda a fost eliminată de la Mireasa în ediția din 15 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat

După un material care abia a putut fi difuzat, în care aceasta a refuzat să îi lase pe Alex și pe Florina să doarmă în cameră, Iolanda a declarat în live că „i s-a rupt filmul” și nu își mai amintește momentul de la petrecere.

„Aveai un avertisment. Cred că mai multe. Până aici a fost! Astăzi, în acest moment, ești eliminată de la Mireasa. O să îți faci faci bagajul după emisiune, acum te rog să părăsești ușa Mireasa pe ușa aceea”, a anunțat Simona Gherghe.

„Bine”, a fost singura reacție a fetei care s-a ridicat de pe canapea și a ieșit mândră din platou.

La party-ul de sâmbătă seară a avut loc un Task unde a fost pus la dispoziție un premiu: un singur dream date pentru un cuplu care se va căsători în emisiune. Fiecare cuplu a argumentat de ce îl merită, dar și cine nu ar trebuie să obțină premiul, iar câștigătorii au fost Emily și Liviu.

Anunțul câștigătorilor, însă, a stârnit reacții aprinse, iar Iolanda a fost cea mai vocală. Fata l-a „amenințat” pe Liviu că aduce dovezi prin care.

„Îți mai dau Liviu niște bani?”, i-a strigat lui Liviu. „Mie mi-au dat iubitul afară, ca să câștige ăstia 2”.

„Frustrarea a plecat de vineri, de când Nicoleta a părăsit casa. De ce nu mi l-a lăsat în casă, dacă ea pleca. Pe baza sucului nu m-am mai abținut. Mi s-a părut nedrept pentru că eu am ințeles că nu sunt concurenți cu drepturi depline, că așa au și specificat la Capricii, atunci de ce participați la Task-uri?”, explicase ea în live anterior eliminării.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.