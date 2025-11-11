Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare

Alexandru i-a trimis o scrisoare și un buchet de flori Iolandei, iar fata i-a făcut chemare în casa Mireasa fostului concurent, pentru 12 zile.

Iolanda ar vrea să-l cunoască pe Alexandru, după ce a concluzionat că-l place fizic și că au și povești asemănătoare de viață, amândoi crescând fără părinți. Iolanda a mers la camera de AntenaPLAY și a făcut cerere:

„Am cercetat, am văzut și videoclipul tău de prezentare. M-am interesat despre tine, mi-ar plăcea extraordinar de mult să ne putem cunoaște și personal. Tocmai de aceea te chem, și sper să poți veni pentru 12 zile în casa Mireasa, să ne cunoaștem mai bine. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Și speri că poți să răspunzi chemării”, a spus Iolanda.

Iolanda i-a făcut chemare în casă unui fost concurent. Ce i-a spus Simona Gherghe în live: „S-a consemnat cererea ta, dar...”

Ia uite ce băiat frumos, valabil. Am ajuns să ne uităm la poze cu bărbați. Uitați ce bărbat valabil și frumos. Zi tu, Liviu, că nu e mai frumos Alexandru decât Kiprianos!

Florina a spus că dacă era afară, nu s-ar fi uitat la Alexandru, fapt care a supărat-o pe Iolanda, care i-a spus că are ce mânca acasă, nu face show doar să stea în casă.

Simona Gherghe i-a spus Iolandei că s-a consemnat cererea ei, dar e cam târziu în sezon, deci nu știe care va fi răspunsul, dar fata va fi anunțată.

