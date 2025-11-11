Mireasa, sezon 12. Iolanda i-a făcut chemare lui Alexandru în casă după ce acesta i-a trimis flori și o scrisoare

Antena Căutare
Alexandru i-a trimis o scrisoare și un buchet de flori Iolandei, iar fata i-a făcut chemare în casa Mireasa fostului concurent, pentru 12 zile. 

Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:53 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 16:59

Iolanda ar vrea să-l cunoască pe Alexandru, după ce a concluzionat că-l place fizic și că au și povești asemănătoare de viață, amândoi crescând fără părinți. Iolanda a mers la camera de AntenaPLAY și a făcut cerere:

„Am cercetat, am văzut și videoclipul tău de prezentare. M-am interesat despre tine, mi-ar plăcea extraordinar de mult să ne putem cunoaște și personal. Tocmai de aceea te chem, și sper să poți veni pentru 12 zile în casa Mireasa, să ne cunoaștem mai bine. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Și speri că poți să răspunzi chemării”, a spus Iolanda.

Iolanda i-a făcut chemare în casă unui fost concurent. Ce i-a spus Simona Gherghe în live: „S-a consemnat cererea ta, dar..."

Ia uite ce băiat frumos, valabil. Am ajuns să ne uităm la poze cu bărbați. Uitați ce bărbat valabil și frumos. Zi tu, Liviu, că nu e mai frumos Alexandru decât Kiprianos!

Florina a spus că dacă era afară, nu s-ar fi uitat la Alexandru, fapt care a supărat-o pe Iolanda, care i-a spus că are ce mânca acasă, nu face show doar să stea în casă.

Simona Gherghe i-a spus Iolandei că s-a consemnat cererea ei, dar e cam târziu în sezon, deci nu știe care va fi răspunsul, dar fata va fi anunțată.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică"
