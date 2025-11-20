Mireasa, sezon 12. Liviu, mesaj în direct pentru Emily. Cum a răspuns întrebat de ce nu i-a făcut o chemare până acum

Cu zâmnetul larg, Liviu i-a trimis un mesaj lui Emily și a dezvăluit că și-ar dori să îi fie alături în casă, din nou.

Într-o discuție purtată târziu în noapte cu Cosmin, Liviu a mărturisit că îi este dor de Emily. Băiatul susține că îi este din ce în ce mai greu în casă pe ultima sută de metri, fiind înconurat și de cupluri.

În live, Simona Gherghe l-a întrebat cât de des îi trimite mesaje fetei, dacă îi simte lipsa, însă el a explicat că evită să facă acest lucru pentru că ea nu are voie să îi răspundă. Astfel, el a profitat de ocazie și i-a transmis câteva cuvinte chiar în live.

Liviu a chemat-o pe Emily înapoi în casa Mireasa, cu o lună înainte de Marea Finală

În emisia din 20 noiembrie 2025, Liviu i-a transmis un mesaj lui Emily, apoi i-a făcut o chemare în casă.

„Emily, să știi că îmi e foarte dor de tine și abia aștept să ies să ne vedem și să ne răspundem la niște întrebări la care cred că așteptăm ambii răspunsurile”, a declarat băiatul.

„Dar știi de ce sunt eu curioasă: de ce nu ai făcut o chemare în casa Mireasa?”, a vrut să afle Simona Gherghe.

„M-am gândit la treaba asta. Pare perioadă lungă, dar cumva nu e. Am zis că vinerea asta. Bineînțeles că mi-ar plăcea să fie aici”, a răspuns Liviu, înainte de o chema pe fată în emisiune.

„Emily, dacă consideri că ai posibilitate să vii din nou în casa Mireasa, să știi că eu îți fac chemare acum. Aștept un răspuns, indiferent că este pozitiv sau negativ, eu te aștept”, a mai adăugat acesta.

