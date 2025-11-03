Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea. Fata insinuează că el își aruncă priviri cu altă fată

Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea în timpul petrecerii de sâmbătă seară. În emisia live din 3 noiembrie 2025, cei doi au avut un schimb de replici.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:05 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:07
Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea în timpul petrecerii de sâmbătă seara

La o săptămână după ce au intrat într-o cunoaștere, Loredana și Cosmin au încheiat-o, la petrecere. Fata i-a reproșat că vede priviri între el și Ale.

Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea

La petrecerea de sâmbătă seară, Loredana i-a cerut lui Cosmin să poarte discuție despre cunoașterea lor. Fata i-a spus, din nou, că se simte ignorată și ca acesta ar avea atenția îndreptată spre alt băiat.

„Nici nu știu ce simt. Îmi plăcea mie fizic de tine la început, dar ce a urmat m-a făcut să mă distanțez”, i-a mărturisit el.

De asemenea, ea i-a reproșat că a văzut mai multe schimburi de priviri înte el și Ale.

„Cel mai bine e să punem punct. Bine că mi-ai zis acum. Eu zic să încheiem așa cunoașterea. Îți vezi de parcursul tău. Acum ai liber și sper să faci totul asumat”, i-a spus aceasta.

„Stai liniștită că nu despre asta e vorba. Nu o mai băga pe fata aia. Spune cu subiect și predicat, i-a mai cerut Cosmin.

„Te vedeam mult mai implicat în discuțiile cu Ale. Cum zâmbeați, cum vorbeați. Gesturile ei spre tine. Pe mine din momentul ăsta nu mă mai interează”, a mai adăugat Loredana.

Ulterior, aceasta a vrut să o confrunte și pe Ale.

„Vreau să te întreb sincer, dacă îți place de Cosmin?”, a întrebat Loredana.

„Dacă aveam pentru el, îi mai făcea chemare lui Virgil în casă”, i-a răspuns aceasta surprinsă.

În emisia live din 3 noiembrie 2025, întrebat dacă o place pe Ale, Cosmin a spus un nu categoric.

„Chiar vreau să o întreb dacă suntem în aceeași emisiune sau nu?”, a comentat și Ale.

Loredana și Cosmin au avut și un schimb de replici în care băiatul i-a reproșat că lasă loc de interpretări.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Petrecerea s-a încheiat brusc, după un moment tensionat. Cine a încălcat regulamentul și ce a urmat...
