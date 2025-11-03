Mireasa, sezon 12. Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea. Fata insinuează că el își aruncă priviri cu altă fată

Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea în timpul petrecerii de sâmbătă seară. În emisia live din 3 noiembrie 2025, cei doi au avut un schimb de replici.

La o săptămână după ce au intrat într-o cunoaștere, Loredana și Cosmin au încheiat-o, la petrecere. Fata i-a reproșat că vede priviri între el și Ale.

Loredana și Cosmin au rupt cunoașterea

La petrecerea de sâmbătă seară, Loredana i-a cerut lui Cosmin să poarte discuție despre cunoașterea lor. Fata i-a spus, din nou, că se simte ignorată și ca acesta ar avea atenția îndreptată spre alt băiat.

„Nici nu știu ce simt. Îmi plăcea mie fizic de tine la început, dar ce a urmat m-a făcut să mă distanțez”, i-a mărturisit el.

De asemenea, ea i-a reproșat că a văzut mai multe schimburi de priviri înte el și Ale.

„Cel mai bine e să punem punct. Bine că mi-ai zis acum. Eu zic să încheiem așa cunoașterea. Îți vezi de parcursul tău. Acum ai liber și sper să faci totul asumat”, i-a spus aceasta.

„Stai liniștită că nu despre asta e vorba. Nu o mai băga pe fata aia. Spune cu subiect și predicat, i-a mai cerut Cosmin.

„Te vedeam mult mai implicat în discuțiile cu Ale. Cum zâmbeați, cum vorbeați. Gesturile ei spre tine. Pe mine din momentul ăsta nu mă mai interează”, a mai adăugat Loredana.

Ulterior, aceasta a vrut să o confrunte și pe Ale.

„Vreau să te întreb sincer, dacă îți place de Cosmin?”, a întrebat Loredana.

„Dacă aveam pentru el, îi mai făcea chemare lui Virgil în casă”, i-a răspuns aceasta surprinsă.

În emisia live din 3 noiembrie 2025, întrebat dacă o place pe Ale, Cosmin a spus un nu categoric.

„Chiar vreau să o întreb dacă suntem în aceeași emisiune sau nu?”, a comentat și Ale.

Loredana și Cosmin au avut și un schimb de replici în care băiatul i-a reproșat că lasă loc de interpretări.

