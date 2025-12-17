Mireasa, sezon 12. Marinescu, față în față cu Liviu și Emily. Ce le-a spus fostul concurent tinerilor logodiți

Marinescu a fost prezent la Mireasa, Capriciile Iubirii, după ce a publicat un videoclip în care a spus că nu dă detalii despre ce s-a întâmplat între el și o femeie, făcând referire la Emily.

Mesajul din online al lui Marinescu a fost unul ambiguu: „Știu că vă doriți ca eu să am dreptul la o opinie, așa că ciuliți foarte bine urechile pentru că urmează să vă zic ceva cutremurător: ce s-a întâmplat între mine și o femeie, că ne-am întâlnit, că nu ne-am întâlnit, că ni s-a făcut brusc dor unul de celălalt la 4 dimineața, că am vrut să ne răcorim între 4 pereți, că s-au șters mesaje, că nu s-au șters mesaje, mereu va rămâne între mine și acea femeie. De ce? Pentru că Marinescu oricum ar fi el și ce greșeli ar avea, la un lucru nu o să renunț niciodată: ceea ce s-a întâmplat între mine și o femeie, mereu va rămâne între noi doi, pentru că respect foarte mult femeile. Așadar, trageți ce concluzie vă doriți”, a transmis Cristian Marinescu pe TikTok.

„Tu ai vrut să-l liniștești pe el mințind”. Marinescu, față în față cu Liviu și Emily. Ce a spus fostul concurent Mireasa despre conversațiile cu fata: „Dar suntem aici să ne tragem la răspundere?”

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Marinescu a vorbit despre această situație: „Nu am ce să adaug foarte mult, vreau să mențin dreptul de a tăcea. Ceea ce pot să observ, dacă ieși din emisiune, se presupune, Emily, că ai pus ochii pe el și aveai ceva pentru el în interiorul tău, ca după, când ai venit, dragoste…Dacă erai pe bune îndrăgostită lulea, nu mai exista să răspunzi tu! Nu mai vedeai tu pe Instagram că ți-a dat follow Marinescu și să-i dai follow back. Ai spus că ai răspuns la zile… Discuția pe care am avut-o noi nu a fost în termeni de: Emily, ce frumoasă ești și tu să răspunzi mâine: da, mă, mersi! Tu ai vrut să-l liniștești mințind cu ce ai spus acolo și cu atitudinea pisicoasă. În fine… N-am venit eu aici să-ți deschid, frate, ochii! N-am absolut nimic cu tine, da? În continuare nu vreau să vorbesc.

Liviu: Păi nu ai ce să vorbești sau nu vrei ce să vorbești? Că e o diferență extremă!

Marinescu: Că nu vreau să vorbesc! Lasă, că dacă e mare iubire, nu vă aduceți aminte de Marinescu, că răcoreală la 4 dimineața. Bro, dacă vrei îi dau și block. După ce am vorbit i-am dat unfollow și probabil mi-a dat și ea.

Liviu: Mesajul pe care l-a trimis Emily la final a fost un refuz gentil (Din păcate nu este reciproc, sper să înțelegi)

Marinescu: Liviu, îți dau un sfat prietenesc, sau ia-l cum vrei tu. Când ești aici te ia toată vraja asta și să nu mai fii tu conștient. Nu încerc să te manipulez, să-ți fac gândurile praf.

Liviu: Nu ar fi problema de mesaje, ci că se lansează speculații!

Marinescu: Păi și tu dacă știai exact ce ai în cap, de ce ai mai stat acolo să te superi?

Liviu: Care a fost scopul tău de ai lansat speculațiile? Că practic în urma filmulețului pe care l-ai făcut…

Marinescu: Dar suntem aici să ne tragem la răspundere?

Liviu: Dar te-am întrebat. Care a fost scopul?

Marinescu: Eram nevorbit. Las-o ușor!