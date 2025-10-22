Mireasa, sezon 12. Patru concurenți noi au intrat în competiție. Cine sunt cele două fete și cei doi băieți

Patru concurenți, doi băieți și două fete noi, au intrat în casa Mireasa în ediția din 22 octombrie 2025.

La finalul ediției de marți, Simona Gheghe a făcut un anunț despre care a spus că va schimba parcusul sezonului 12. Prezentatoarea a dezvăluit că urmează să intre în competiție patru noi concurenți, două fete și doi băieți.

„Am o veste foarte mare și importantă. Mai mare decât de obicei. Cred, că va schimba ce se va întâmpla în acest sezon. „Doamnelor și domnilor, mâine, o să intre un băiat nou. Și încă un băiat nou. O fată nouă! Și încă o fată nouă. De mâine, 4 concurenți noi vor intra în casa Mireasa. Două fete, doi băieți”, a dezvăluit Simona Gherghe.

Cine sunt cei patru concurenți noi din sezonul 12 Mireasa

În emisia live de miercuri, 22 octombrie 2025, Alexandru, Marius, Simona și Iolanda au pășit, rând pe rând, în casa Mireasa.

Alexandru a fost primul care a intrat în platou și a făcut un gest care i-a surprins pe mulți. Băitatul s-a pupat cu Sorin. „Vă cunoașteți?”, a întrebat Simona Gherghe.

Alexandru este din Constanța, are 25 de ani, este zodia Taur și spune despre el că este un bărbat harnic și familist. Își dorește o parteneră care să fie iubitoare și înțelegătoare, așa cum este și el. Tânărul are un magazin sezonier pe litoral.

Ulterior, fetele i-au adresat mai multe întrebări. Alexandru a avut ultima relație în urmă cu 3 ani, dar cea mai serioasă relație a lui a durat 5, 6 luni. Spune despre el că este o fire geloasă.

Marius este din Râmnicul Sărat, are 22 de ani și spune despre el că este o fire calmă și înțelegătoare. „Fetelor, vă aștept pentru noi provocări”, le-a transmis băiatul. Înainte de a intra în casa Mireasa, el a fost șofer.

Marius spune că este o persoană foarte calmă și și-ar dori o parteneră răbdătoare și cuminte, însă nu își dorește ca aceasta „să vorbească prea mult”. Ultima lui relația s-a încheiat în urmă cu trei ani și a durat un an.

Simona a fost următorarea care a pășit în casa Mireasa. Tânăra s-a sfătuit cu familia înainte de a participa, dar se pare că nu a avut susținerea tuturor. Noua concurentă din sezonul 12 Mireasa are 23 de ani și este din Pitești, dar locuiește de 5 ani în București. Spune despre ea că este o persoană prietenoasă, dar și impulsivă. Își dorește un bărbat puternic, brunet, înalt, care să îi ofere stabilitate.

Simona a avut o singură relație serioasă, la distanță, care a durat aproape 3 ani. Aceasta este pasionată de călătorii și nu este străină de aparițiile la TV.

Iolanda este din Roman, județul Neamț, dar locuiește în București. Lucrează într-un cazino și se consideră o persoană puternică. De la viitorul partener își dorește să fie brunet și să aibă barbă.

Noua concurentă a răspuns, de asemenea, unui set de întebări ale băieților. Cea mai lungă relației a ei a durat 4 ani și jumătate și susține că cel mai mare defect al ei este că uneori vorbește prea mult. Fata a spus clar că nu este dispusă să se mărite după doar 2 luni și nici nu își dorește deloc copii.

„Nu sunt dispusă să îmi asum un lucru pe care nu aș putea. Consider că trebuie să ai o vocație. De când mă știu, nu că nu m-au atras, dar nici ei nu au venit spre mine”, și-a explicat ea decizia.

În plus, fata a dezvăluit că ea și Liviu s-au intersectat la un moment dat, în trecut.

„Cred că ne-am intersectat la un club, dar nu ne cunoștem într-un mod apropiat. Într-o gașcă de prieteni, în iarnă”, a spus ea

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.