Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Ale, Iolanda și Ștefania. Ce fată a fost eliminată pe 7 noiembrie 2025

În gala din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Ale, Iolanda și Ștefania.

Timp de o săptămână, trei fete s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Ale, Iolanda și Ștefania.

Iolanda a primit cele mai multe voturi și a fost propunerea casei pentru eliminare. De asemenea, el a fost și „moștenirea” lăsată de Gabriela. Ale s-a aflat pe ultimul în clasamentul publicului, iar Ștefania a fost „moștemirea” lui Virgil, spre surprinderea tuturor.

Ce fată este elimintă de la Mireasa în gala din 7 noiembrie 2025

În gala din 7 noiembrie 2025, Simona Ghrghe a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„Procentele sunt următoarele: 45,41% și 45,16% și 9,43%. E umăr la umăr. O să citesc mai întâi fata care rămâne în casă și acesta este: Ștefania. Fata care părăsește emisiunea astăzi este Ale”, a anunțat moderatoarea

Ale părăsește competiția!

„Nu pot spune că sunt supărată, plec cu inima împăcată”, a spus fata. Cosmin și Ionuț au fost surprinși.

