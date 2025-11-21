Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Liviu, Nicoleta, Casian, Loredana și Cosmin. Ce a decis publicul

Simona Gherghe a anunțat în gala din 21 noiembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat cinci conurenți. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta, Liviu, Casian, Loredana și Cosmin pentru a părăsic emisiunea.

Timp de o săptămână, cinci cocurenți s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Nicoleta, Liviu, Casian, Loredana și Cosmin.

Fetele și băieții au făcut nominalizări încrucișate, astfel Casian și Liviu au fost propunerea fetelor spre eliminare, fiecare cu câte 4 voturi. În aceeași situație s-a aflat și Nicoleta, votată de majoritatea băieților. Loredana și Cosmin au intrat la votul publicului din postura de moșteniri ale lui Ale.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Nicoleta, Liviu, Casian, Loredana și Cosmin. Cine este eliminat în gala din 21 noiembrie 2025

În gala din 21 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„Procentele sunt următoarele 0,88%, 1,12%, 4,05%, 28,01% și 65,94%. În ordinea salvaților, primul salvat este Casian, rămâne în casă și Cosmin, rămâne în casa Mireasa Loredana”, a anunțat moderatoarea primii trei salvați.

Liviu a așteptat cu sufletul la gură rezultatul. Deși a spus că își dorește foarte mult să meargă acasă pentru a fi alături de Emily, intrarea ei în casă a schimbat totul.

„Doamnelor și domnilor, cu 65,94% părăsește emisiunea Liviu”, a spus Simona Gherghe.

„Norocul meu în viață, ce să zic?”, a reacționat el. Emily a fost și ea afectată de procentul uriaș.

Pentru că Liviu s-a aflat în top, Casian a fost eliminat, aflându-se ultimul în clasamentul publicului.

