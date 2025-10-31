Mireasa, sezon 12. Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl place, de fapt. Cei doi au dormit împreună

După ce Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl palce, cei doi și-au petrecut noaptea împreună. Ce a urmat în live.

Simona a recunoscut cine este băiatul pe care îl place. Fata lăsase de înțeles că Sorin este cel care i-a atras atenția, dar acum a recunoscut adevărul. După ce le-a dezvăluit fetelor, ea a vrut să poate o discuție și cu el.

Simona a recunoscut că îl place pe Ionuț. Cei doi și-au petrecut noaptea împreună

Simona a spus că băiatul pe care îl place este Ionuț. Cei doi au petrecut mai mult timp pe terasă și au purtat discuții de apropiere. Situația dintre ei chiar a evoluat rapid și au dormit împreună, în noaptea cu ușile deschise.

„Eu vreau să dorm cu tine”, i-a mărturisit ea.

„Hai să dormi cu mine, dar trebuie să dormi îmbrățișată. Eu nu dorm îmbrăcat. Nici nu am tricou la mine”, a răspuns el.

După mai multe tachinări, Simona și Ionuț chiar și-au petrecut noaptea împreună. În gala de vineri, 31 octombrie 2025, însă, el a fost extrem de serios și Simona Gherghe chiar a remarcat acest detaliu.

