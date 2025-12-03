Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum

Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum

În ediția din 3 decembrie, Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:55 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 17:05
Galerie
Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune | Antena 1

În ediția din 3 decembrie 2025, Simona Gherghe i-a întrebat pe concurneți cine crede că ar câștiga finala, în acest moment. Cele mai multe voturi au mers către Liviu și Emily, urmați de Alex și Florina, Lavinia și Adin. De asemenea, a fost pusă în discuție și varianta Diana și Sorin. În cazul în care cei doi și-ar dori să se căsătorească, cei din casă cred că ar avea șanse mari la premiu.

În acest context, Simona Gherghe a dezvăluit că are un anunț extrem de important legat de căsătoriile din sezonul 12 Mireasa.

„V-am întrebat acest lucru cu un scop anume. Vreau să fac un anunț și mă interesa să sondez un pic casa”, a spus moderatoarea.

Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru căsătorie

Articolul continuă după reclamă

Simona Gherhe le-a dat un ultimatul cuplurilor din casa Mireasa. Moderatoarea a anunțat că au termen de gândire până mâine în emisiune să se hotărască dacă vor să facă pasul cel mare în emisiune pentru că vineri, se depun actele.

„Pentru că s-a tot discutat cine se căsătorește, cine nu se căsătorește. A venit momentul să vă anunț că oficial, cine dorește să se căsătorească pe 18 decembrie, pe 19 este finala și cine vrea să facă pasul în emisiune, o să vă rog să vă gândiți foarte bine. Să vă gândiți și aveți termen de gândire până mâine în emisiune. Pentru că vineri se depun actele. Toți ce care sunt într-un cuplu și vor să facă pasul, să se gândească bine”, a adăugat moderatoarea în emisia live din 3 decembrie 2025.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Sorin a cerut-o pe Diana de iubită. Momentul organizat în cele mai mici detalii. Ce a urmat în live...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Antena 3 O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 12. Replica spusă de Simona care l-a pus pe gânduri pe Ionuț. Ce reproșuri și-au aruncat apoi în live
Mireasa, sezon 12. Replica spusă de Simona care l-a pus pe gânduri pe Ionuț. Ce reproșuri și-au aruncat apoi în...
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Alexandru a ținut o „conferință” și a ales între Iolanda și Nicoleta: „Faci o cerere în căsătorie?”
Mireasa, sezon 12. Alexandru a ținut o „conferință” și a ales între Iolanda și Nicoleta: „Faci o cerere...
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota Haiducilor”, omul de paie și 270.000 de euro în sacoșă
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota... Libertatea.ro
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor lucrau 300.000 de oameni, ca acum să fie câteva zeci de mii
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză HelloTaste.ro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri Kudika
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x