Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important legat de căsătoriile din acest sezon. Cuplurile au primit un ultimatum

În ediția din 3 decembrie, Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune.

Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru cupluruile care se hotărăsc să se căsătorească în emisiune | Antena 1

În ediția din 3 decembrie 2025, Simona Gherghe i-a întrebat pe concurneți cine crede că ar câștiga finala, în acest moment. Cele mai multe voturi au mers către Liviu și Emily, urmați de Alex și Florina, Lavinia și Adin. De asemenea, a fost pusă în discuție și varianta Diana și Sorin. În cazul în care cei doi și-ar dori să se căsătorească, cei din casă cred că ar avea șanse mari la premiu.

În acest context, Simona Gherghe a dezvăluit că are un anunț extrem de important legat de căsătoriile din sezonul 12 Mireasa.

„V-am întrebat acest lucru cu un scop anume. Vreau să fac un anunț și mă interesa să sondez un pic casa”, a spus moderatoarea.

Simona Gherghe a anunțat data la care se depun actele pentru căsătorie

Articolul continuă după reclamă

Simona Gherhe le-a dat un ultimatul cuplurilor din casa Mireasa. Moderatoarea a anunțat că au termen de gândire până mâine în emisiune să se hotărască dacă vor să facă pasul cel mare în emisiune pentru că vineri, se depun actele.

„Pentru că s-a tot discutat cine se căsătorește, cine nu se căsătorește. A venit momentul să vă anunț că oficial, cine dorește să se căsătorească pe 18 decembrie, pe 19 este finala și cine vrea să facă pasul în emisiune, o să vă rog să vă gândiți foarte bine. Să vă gândiți și aveți termen de gândire până mâine în emisiune. Pentru că vineri se depun actele. Toți ce care sunt într-un cuplu și vor să facă pasul, să se gândească bine”, a adăugat moderatoarea în emisia live din 3 decembrie 2025.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.