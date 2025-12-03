Mireasa, sezon 12. Sorin a cerut-o pe Diana de iubită. Momentul organizat în cele mai mici detalii. Ce a urmat în live

Antena Căutare
Diana și Sorin s-au declarat un cuplu, pentru a doua oară, în ediția live din 3 decembrie 2025, după ce băiatul a cerut-o de iubită.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:23 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 15:34

Sorin a pus la cale un plan pentru a o cere pe Diana de iubită. El a fost ajutat și de câțiva alți concurenți și i-a pregătit o surpriză uriașă fetei. Cei doi au mers să dea un mesaj la AntenaPLAY, iar la final, Sorin i-a făcut o declarație de dragoste Dianei. Iar atunci când s-au întors, concurenții au părut cu mesajul „Vrei să fii iubita mea?” scris pe mai multe pancarte. Pe cât de surprinsă, pe atât de emoționată a fost Diana și ulterior, s-au sărtuat.

„Acum vreau să-i mulțumesc și Dianei, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Vreau să-ți mulțumesc ție și lui Dumnezeu pentru că mi te-a scos în cale și mi-a oferit așa o femei lângă mine. Puternică, în adevăratul sens al cuvântului. Probabil nu mă pricep eu la cuvinte când vine vorba de dragoste, dar cred că faptele mele, au arătat altceva. Să știi că mă bucur că ai venit în viața mea și mă bucur de tot ce însemni tu și să știi că zâmbetul tău îmi aduce fericire și... am și o întrebare pentru tine”, i-a declarat Sorin.

Diana a strigat de bucurie, apoi cei doi s-au sărutat.

În live, Simona Gherghe le-a adresat întrebarea, iar Diana și Sorin s-au declarat, din nou, un cuplu.

„Foarte mult m-a impresionat. Chiar nu mă așteptam din partea lui la așa ceva și îi mulțumesc. Chiar nu înțelegeam ce se întâmplă. Tot îl vedeam pe Alexandru că sușotea și îl întrebam pe Sorin ce se întâmplă. Nu m-am gândit atât de departe (n.r. la o cerere în căsătorie), dar e frumos și așa”, a declarat și Diana.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

