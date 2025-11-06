Mireasa, sezon 12. Sorin a încercat să o pupe pe Diana, în direct. Ce a urmat în platou: „Tu vrei o relație cu colegul”?

În ediția din 6 noiembrie 2025, Sorin a recunoscut că își dorește o relație cu Diana și a încercat să o sărute în live.

După ce mamele amândurora i-au sfătuit să pună stop interacțiuniloir, Diana și Sorin au purtat o discuție în care băiatul și-a recunosut sentimentele. El a declarat că și-ar dori să fie într-o relație cu ea, dar fata încă este nesigură. Astfel, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe de la ei.

„Nu mă codesc, am intenții de o relație”, a spus Sorin în ediția live din 6 noiembrie 2025.

„Păi și ți-a zis?” a întrebat moderatoarea.

„Acum”, a răspuns fata surprinsă de declarațiile lui.

Ce a urmat după ce Sorin a încercat să o pupe pe Diana în direct. Băiatul și-a exprimat sincer intențiile

În emisia live din 6 noiembrie 2025, Sorin a spus pentru prima dată că își dorește să se îndrepte spre o relație cu Diana. Fata a fost șocată.

„Diana, tu vrei o relație cu colegul?”, a mai adăugat Simona Gherghe.

„Eu i-am spus aseară că nu mai știu ce se întâmplă, după ce s-a întâmplat în platou acum două zile, am zis că am un zid”, a declarat Diana.

„Am întrebat și aseară să o pup și a zis că nu”, a mai dezvăluit el. El a făcut o încercare și în live, de față cu toată lumea, însă fata s-a ferit.

Momentul a stârnit surprinderea tuturor și hohote de râs. „Mi-am dat și ochelarii jos. Mai încerc diseară”, a reacționat băiatul.

După pauza publicitară, Sorin și Diana nu au mai stat unul lângă celălalt.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

