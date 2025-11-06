Mireasa, sezon 12. Sorin a încercat să o pupe pe Diana, în direct. Ce a urmat în platou: „Tu vrei o relație cu colegul”?

Antena Căutare
În ediția din 6 noiembrie 2025, Sorin a recunoscut că își dorește o relație cu Diana și a încercat să o sărute în live.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 16:58 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 16:02

După ce mamele amândurora i-au sfătuit să pună stop interacțiuniloir, Diana și Sorin au purtat o discuție în care băiatul și-a recunosut sentimentele. El a declarat că și-ar dori să fie într-o relație cu ea, dar fata încă este nesigură. Astfel, Simona Gherghe a încercat să afle mai multe de la ei.

„Nu mă codesc, am intenții de o relație”, a spus Sorin în ediția live din 6 noiembrie 2025.

„Păi și ți-a zis?” a întrebat moderatoarea.

„Acum”, a răspuns fata surprinsă de declarațiile lui.

Ce a urmat după ce Sorin a încercat să o pupe pe Diana în direct. Băiatul și-a exprimat sincer intențiile

În emisia live din 6 noiembrie 2025, Sorin a spus pentru prima dată că își dorește să se îndrepte spre o relație cu Diana. Fata a fost șocată.

„Diana, tu vrei o relație cu colegul?”, a mai adăugat Simona Gherghe.

„Eu i-am spus aseară că nu mai știu ce se întâmplă, după ce s-a întâmplat în platou acum două zile, am zis că am un zid”, a declarat Diana.

„Am întrebat și aseară să o pup și a zis că nu”, a mai dezvăluit el. El a făcut o încercare și în live, de față cu toată lumea, însă fata s-a ferit.

Momentul a stârnit surprinderea tuturor și hohote de râs. „Mi-am dat și ochelarii jos. Mai încerc diseară”, a reacționat băiatul.

După pauza publicitară, Sorin și Diana nu au mai stat unul lângă celălalt.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+5
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Liviu și Iolanda, schimb de replici cu subînțeles în live: „Îi ai cu ceva la mânâ?". Ce a dezvăluit f...
