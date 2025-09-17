Mireasa, sezon 12. Virgil, lăsat fără cuvinte de Samina. Fata a recunoscut că îl place: „Ce faci cu informația asta?”

Samina i-a reproșat lui Virgil în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 că face complimente mai multor fete, chiar dacă nu are intenții cu ele, ajungând astfel să le bulverseze. Samina a recunoscut că-l place pe Virgil și l-a întrebat ce face cu informația pe care a cerut-o atât de insistent.

Virgil i-a cerut Saminei să fie sinceră și deschisă, dar momentul de sinceritate din emisia live de Mireasa l-a lăsat pe băiat fără cuvinte.

Momentul de sinceritate care l-a lăsat pe Virgil fără cuvinte. Băiatul nu a știut cum să răspundă când Samina a recunoscut că-l place nu ca prieten, ci ca bărbat: „Ce faci cu informația? Hai! Că aici ai vrut să ajungi!”

„Supărarea mea este că el îmi tot zice să fiu sinceră, să-mi dau frâu liber sentimentele și să zic ce simt. Ok, eu am puterea acum în fața tuturor și în fața ta să zic un lucru, dar să vedem ce faci tu cu informația asta, pentru ce ai nevoie să o auzi. Recunosc, eu te plac. Nu ca prieten, nu ca frate, te plac ca bărbat și sunt dispusă să-ți pun pe tavă: vulnerabilitatea mea, sensibilitatea mea, impulsivitate, nervi, calmitate, sinceritate, tot. Da? Ce faci cu ele? Pentru ce mi le ceri dacă nu o să faci nimic cu ele? Nu mai bine le păstrez pentru cineva care va face ceva cu ele? Tu îmi ceri să fiu sinceră ca să ce? Că mă bagi într-o stare de confuzie în fiecare zi. Azi dai un zâmbet, zici că te-ai deschis față de cineva. Mâine fata respectivă vede că zici aceeași chestie și în alte cinci părți. Ce vrei să recunoască? Confuzia din capul ei? Și cum să te mai creadă? Mai poți să crezi ceva din ce spune un om când spune aceeași chestie în fața ta și a altor 7 persoane. Mi-ai cerut să fiu sinceră! Ți-am pus toate cărțile pe față! Ce faci cu ele? Hai! Că aici ai vrut să ajungi!”

„Are dreptate! Am rămas fără cuvinte. Și eu știam (n.r. că îl place Samina), dar nu atât de mult. Nu știu ce să fac, că are dreptate. Nu! (n.r. Emily l-a întrebat: Îți place de ea: da sau nu?”.

Întrebat dacă îi place să fie înconjurat de fete care îl admiră, Virgil a spus „Nu”, dar au existat mai multe voci care au completat: „Ba da!”.

„Exagerez eu. O să fiu mai serios și mai rezervat!”, a mai spus Virgil.

