Mireasa, sezon 12. Apropieri neașteptate între doi concurenți care nu erau nici măcar într-o cunoaștere

În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat că există niște „imagini incendiare” cu doi concurenți la care nu ne-am fi așteptat.

Gabriela și Virgil au fost protagoniștii unor scene de apropiere. După „panica de la miezul nopții”, cei doi au ajuns să doarmă în același pat. Masaj, atingeri, mângâieri și tachinări: așa s-a desfășurat noaptea în care Gabriela și Virgil au dormit în același pat.

Imagini incendiare cu 2 concurenți la care nu ne-am fi așteptat: „Nu erau nici măcar într-o cunoaștere”. Cine sunt cei care i-au surprins pe toți: „Dacă nu ar fi fost camerele astea?”

Virgil a rugat-o pe Gabriela să-i facă masaj, iar între cei doi au existat tachinări:

Virigil: Vai de capul meu! Vezi că tentația e mare! Vezi să nu te îndrăgostești de mine!

Gabriela: Dacă aș fi fost, ce s-ar fi întâmplat?

Virgil: Nimic, e un lucru bun!

Gabriela: Ți-ai fi dorit?

Virgil: Nu știu!

Gabriela: Dacă nu ar fi fost camerele astea?

Virgil: Nu mi-e rușine de camere!

„Aveam nevoie de afecțiune. Tocmai de asta am mers sus, pentru că era mai multă liniște. Au fost și mici glume, recunosc. Pur și simplu i-am zis eu să-mi facă masaj”, a spus Virgil în emisia live de Mireasa.

