Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Publicul decide soarta unei fete după ce concurenții au votat pentru eliminare

În gala Mireasa de pe 19 septembrie 2025 are loc o votare excepțională. O fată va părăsi emisiunea după ce a sunat AdrenaLinia. Publicul votează salvarea unei fete în Aplicația Antena 1.

AdrenaLINIA a sunat în casa Mireasa pentru prima dată în sezonul 12 Mireasa. Diana și Sorin au avut de transmis o informație grea în fața colegilor. Mirele și Mireasa Săptămânii, adică Diana și Sorin, au răspuns la telefon și au aflat că fiecare casă trebuie să facă o nominalizare de fată pentru eliminare.

Băieții și fetele s-au consultat și au avut opțiuni diferite.

În casa Mireasa a sunat AdrenaLINIA

Fetele au avut de negociat numele unei fete care să părăsească emisiunea.

Samina a votat-o pe Alina, argumentând că ea nu are deschiderea de a lăsa pe cineva să se apropie de ea. Lavinia a votat-o pe Alina. Emily a votat-o pe Alina. Ștefania a votat-o pe Alina, considerând că dacă a avut o interacțiune cu un băiat, pentru ea a fost doar o joacă. Denisa a votat-o pe Alina. Loredana a votat-o pe Alina. Alexandra a votat-o pe Alina, considerând că nu e nimeni potrivit doleanțelor ei. Gabriela a votat-o pe Alina. Alina a votat-o pe Gabriela, argumentând că nu crede că a avut o conexiune cu niciun băiat din casă. Diana a votat-o pe Alina.

„Grupul fetelor propune spre eliminare pe Alina!”, a spus Diana.

Aceeași ședință a avut loc și în casa băieților. Aceștia au avut de comunicat numele unei fete pentru o eliminare directă.

Alexandru a votat-o pe Gabriela, Ionuț a votat-o pe Gabriela, Adin a votat-o pe Gabriela pentru că o vede victimizându-se și fiind indecisă, Liviu a votat-o pe Gabriela, Alex a votat-o pe Gabriela, Dian a votat-o pe Gabriela pentru că „nu o suportă”, Kiprianos a votat-o pe ALina pentru că nu se supune regulilor din casa fetelor, Virgil a votat-o pe Alina, Cristian a votat-o pe Gabriela pentru că nu o consideră 100% sinceră și asumată, Sorin a votat-o pe Gabriela. 8 voturi Gabriela, 2 Alina.

„În urma voturilor băieților concurenta cea mai votată a ieșit Gabriela”,a anunțat Sorin.

„Din acest moment începem o votare specială între Gabriela și Alina. Atenție întrebarea este: Pe cine doriți să salvați! Deci nu dați afară! Puteți să votați până aproape de ora 17:00 ca o fată să rămână în competiție!”

Votare excepțională după ce a sunat AdrenaLINIA. Concurenții au avut de votat o colegă pentru eliminare directă. Ce decizie trebuie să ia acum publicul

Publicul decide soarta celor două fete: Alina și Gabriela. În Aplicația Antena 1 în dreptul emisiunii Mireasa telespectatorii pot răspunde la întrebarea: „Pe cine doriți să salvați? Cine doriți să rămână în emisiunea Mireasa?”. Așadar, publicul alege pe cine să salveze dintre Alina și Gabriela.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.