Mireasa, sezon 12. Familia Lavinei a intervenit în direct. Ce a dorit sora fetei să-i transmită lui Adin

Lavinia și Adin s-au împăcat, dar băiatul i-a atras atenția că la cea mai mică nouă greșeală a ei, se va retrage. În acest context, familia Laviniei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Larisa, sora Laviniei, ca reprezentantă a familiei, i-a cerut lui Adin să nu o mai condiționeze pe iubita lui și să nu-i mai reproșeze faptele pentru care spune că a iertat-o. „Dacă a decis să treacă peste acel moment, să treacă cu totul. Să nu-i aducă mereu aminte de ce a făcut. Dacă nu simți să treci peste, mai bine nu mai continuați povestea. Asta este părerea noastră, a familiei ei. Nu vrem ca de acum încolo el să-i reproșeze Laviniei că a greșit și să spună că a trecut peste, dacă el n-a trecut. Am observat că îi reproșează destul de mult și o pune pe ea într-o ipostază incomodă”, a spus Larisa la telefon.

Larisa a precizat că a urmărit toate discuțiile dintre Lavinia și Adin.

Familia Laviniei a intervenit telefonic cu o cerință pentru Adin: „Dacă nu simți să treci peste, mai bine nu mai continuați povestea”. Cum a răspuns băiatul

„Ai dreptate cu ceea ce zici, nu ar trebui să-i aduc aminte mereu, dar a fost cald subiectul și am încercat să îl folosesc ca pe o lecție! Reproșurile au fost până în momentul în care m-am împăcat cu ea”, i-a spus Adin Larisei.

Lavinia a spus și ea că era necesar să discute cu Adin anumite chestiuni, iar acum sunt pregătiți să ducă mai departe povestea pe care au început-o.

Reamintim că Lavinia și Adin au declarat că formează un cuplu pe 12 septembrie, iar la o zi după fata a dansat cu Sorin în timp ce iubitul ei stătea supărat afară. De aici, cei doi s-au aflat în impas, au plâns, s-au certat și în cele din urmă s-au împăcat. Chiar dacă mama și sora băiatului l-au sfătuit să renunțe la relația cu Lavinia, Adin a ales să-i mai dea o șansă.

