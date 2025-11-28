Mireasa, sezon 12. Votare specială: cine este cel mai slab cuplu și cine este cel mai puternic cuplu. Toată casa a nominalizat

În gala Mireasa de pe 28 noiembrie 2025 a avut loc o votare specială. S-au ales două cupluri: cel mai slab și cel mai puternic.

Simona Gherghe i-a invitat pe concurenții sezonului 12 Mireasa să nominalizeze cel mai puternic și cel mai slab cuplu.

Votare specială: cel mai slab și cel mai puternic cuplu. Cum au votat concurenții și mamele sezonului 12 Mireasa

Loredana: puternic: Alex și Florina. slab: Liviu și Emily

Nicoleta: puternic: Alex și Florina. slab. Liviu și Emily

Iolanda: puternic: Adin și Lavinia. slab. Liviu și Emily

Emily: puternic: puternic Denisa și Cristian, slab. Lavinia și Adin

Doamna Liliana: puternic: Denisa și Cristian. slab: Alex și Florina.

Diana: puternic Adin și Lavinia. slab. Liviu și Emily

Ștefania: puternic: Alex și Florina. slab: Liviu și Emily

Alex: puternic: Liviu și Emily. slab: Ionuț și Simona

Cosmin: puternic Adin și Lavinia. slab: Ionuț și Simona.

Doamna Cristiana: puternic: Denisa și Cristian. slab: Alex și Florina.

Cristian: puternic: Liviu și Emily. slab: Ionuț și Simona

Ionuț: puternic: Alex și Florina. slab: Adin și Lavinia

Liviu: puternic: Denisa și Cristian, slab: Adin și Lavinia.

Sorin puternic: Alex și Florina. slab: Liviu și Emily

Adin: puternic:Liviu și Emily. Slab Ionuț și Simona.

Doamna Virginia: puternic: Denisa și Cristian, slab: Liviu și Emily

Denisa: puternic Liviu și Emilu, slab: Adin și Lavinia.

Simona: puternic: Denisa și Cristian, slab: Liviu și Emily

Florina: puternic: Emily și Liviu, slab: SImona și Ionuț

Doamna Nicoleta: Denisa și Cristian, slab: Ionuț și Simona

Lavinia: puternic: Alex și Florina, slab: Ionuț și Simona

Casa a desemnat: Cel mai slab cuplu este Emily și Liviu. Cel mai puternic: Denisa și Cristian.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Finala are loc pe 19 decembrie 2025.