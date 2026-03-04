Mireasa, sezon 13. Ce spune Roxana despre faptul că Sebastian a trimis-o în cursa de eliminare. Băiatul nu a rămas indiferent

Roxana a vorbit, la Mireasa: Capriciile Iubirii, despre gestul făcut de Sebastian. Se pare că tânăra nu a fost luată prin surprindere de faptul că băiatul a trimis-o în cursa de eliminare.

Roxana a pășit în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii alături de Sebastian și Amalia pentru a discuta despre cel mai recent și controversat subiect din casă. Tânăra a primit un cartonaș roșu din partea băiatului, fiind trimisă direct în cursa de eliminare.

Mișcarea concurentului a fost de-a dreptul neașteptată, dar nu și pentru Roxana. Se pare că acesta se aștepta la o astfel de alegere din partea celui cu care a fost într-o cunoaștere timp de o lună.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adevăratul motiv pentru care Alan a rupt cunoașterea cu Roxi. Băiatul a spus totul fără reținere

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 3 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Ce spune Roxana despre faptul că Sebastian a trimis-o în cursa de eliminare

Deși nu este afectată de gestul lui Sebastian, concurenta speră ca telespectatorii să o voteze pentru a rămâne în competiție. Tânăra își dorește să nu plece acasă. Mai mult, aceasta speră ca sufletul ei pereche să se afle în casa Mireasa sezon 13.

„Chiar nu sunt afectată deloc de această cursă. Nu contează care va fi răspunsul, eu o să-l primesc cu brațele deschise. Și o să merg mai departe în viață! Ori aici, ori afară. (...) Îmi doresc în continuare să rămân în această competiție pentru că am venit aici cu dorința și visul să-mi întâlnesc jumătatea. Poate aici îmi este jumătatea.”, a dezvăluit Roxana.

„Sunt un pic emoționată pentru că mă aflu în această situație pe care nu mi-am dorit-o momentan! Cu toate că am mai făcut greșeala să o spun, atunci când eram foarte rău, dar nu vreau să uit de ce am venit aici și o să lupt până la final”, a mai adăugat ea, cu emoție în glas.

Tânăra a mai dezvăluit că nu este dezamăgită de alegerea lui Sebastian: „Mă așteptam (n.r. să o voteze Sebastian la eliminare), dar dezamăgită nu. În ultimul timp mi-a arătat foarte mult răutatea pe care mi-o poartă. Mă așteptam la acel cartonaș roșu.”

Citește și: Mireasa, sezon 13. Roxana a primit o scrisoare de la familie. Ce l-a supărat pe Sebastian: „Suntem puțini dezamăgiți”

În emisia live din Mireasa - Capriciile Iubirii de marți, 3 martie 2026, băiatul nu a rămas indiferent și a reacționat imediat la acuzațiile pe care i le-a adus Roxana. Mai mult, Sebastian a susținut că nu s-a comportat urât cu aceasta.

„Eu știu foarte bine ce am simțit din partea ei. Din punctul meu de vedere nu am procedat deloc greșit atâta timp cât am știut că în cunoașterea noastră nu s-au investit sentimente. Chiar ea a recunoscut de atâtea ori!”, a punctat el, vizibil deranjat de acuzațiile care i se aduc.

„Eu am încercat să rămân același, aceeași persoană! (...) Nu te-am făcut nesimțită. Poți să revezi materialul de câte ori vrei. Am exagerat și îmi cer scuze. Cu ce ți-am purtat lipsă de respect?”, a mai zis concurentul.

„Trebuia ca în seara respectivă să fii neutru și n-ai făcut asta! I-ai luat apărarea Amaliei!”, i-a mai răspuns Roxana.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!