Mireasa, sezon 13. Claudia a avut un vis îngrijorător despre Daniel. Cum a reacționat băiatul când a aflat: „Mi se adeveresc...”

Claudia i-a povestit lui Daniel despre visul îngrijorător pe care l-a avut cu el. Iată cum a reacționat băiatul când a aflat despre temerea partenerei.

Claudia și Daniel formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa sezonul 13. Băiatul a intrat în show-ul matrimonial pentru a o cunoaște pe concurentă, iar povestea lor de dragoste a început cu pași timizi.

După o perioadă scurtă petrecută împreună, cei doi au avut parte de primul sărut. Ulterior, aceștia s-au declarat într-un cuplu. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, chiar și pe Simona Gherghe care a fost foarte încântată de marele anunț.

Deși au întâmpinat situații delicate în emisiune, Daniel și Claudia n-au renunțat la relația lor. Mai mult, cei doi au vorbit întotdeauna despre subiectele care îi deranjează, dar și despre planurile de viitor.

Care a fost reacția lui Daniel, după ce Claudia i-a dezvăluit visul avut la Mireasa: Meciul Iubirii

Recent, fata și-a luat prin surprindere partenerul cu o dezvăluire neașteptată. Tânăra i-a povestit că a avut un vis ciudat în care acesta avea ochi și pentru o altă concurentă din casa show-ului matrimonial.

„Am visat că te-ai uita după altcineva! Că stai cu mine, dar te-ai uita și la altă fată. Adică în sensul că ești interesat de ea”, i-a spus tânăra.

„Practic dacă mă uit la o persoană ar însemna că sunt interesat de ea? (...) Nu are nicio treabă. Puteam să zic că e o chestie care ține de gelozie, dar dacă ai visat...”, i-a răspuns Daniel.

„Am visat azi-noapte, m-am trezit foarte prost!”, i-a mai evidențiat Claudia.

„Și tu crezi în visul ăsta?”, a întrebat-o el.

„Nu prea cred, dar... am mai avut chestii în trecutul meu când visam câte ceva, nu dădeam importanță, și se adeverea. Eu doar am zis să-ți spun!”, i-a mai răspuns concurenta.

„Sfatul meu sau părerea mea ar fi când visezi așa să încerci să uiți. Sau când îți trec gânduri de genul le putem discuta, dar trebuie să înțelegi că sunt probleme din trecut! (...) Ai visat, dar te-a pus un pic pe gânduri și ai zis să-mi spui”, a mai precizat băiatul.

„Nu! Mi-a dat o stare proastă, atât! Și nu era normal să-ți spun ce am visat? (...) Eu sunt un om foarte pozitiv, dar în vis am momente în care mi se arată chestii care ulterior mi se adeveresc”, a dezvăluit Claudia cu privirea în pământ.

