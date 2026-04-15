Mireasa, sezon 13. AdrenaLINIA a sunat și eliminările bat la ușă. Cine sunt nominalizații

În emisia de Mireasa de pe 15 aprilie, telespectatorii au aflat că AdrenaLINIA a sunat în casă, iar eliminările bat la ușă.

AdrenaLINIA a sunat și eliminările bat la ușă: „Atenție! Urmează un anunț important! Toată casa va vota pe rând și în secret, fără discuții sau negocieri”, au fost informații concurenții Mireasa. Cocurenții au avut de votat 2 fete și 2 băieți, fără cuplu sau cunoaștere, pentru eliminare. Sunt 7 concurenți în casa Mireasa fără cunoaștere sau cuplu.

Iată ce nominalizări au făcut concurenții:

Dorian: Larisa, Roxana, Marian, Răzvan

Giulia: Larisa, Anna, Marian, Răzvan

Alexandru: Marian, Răzvan, Larisa, Anna

Roxana: Paula, Anna, Răzvan, Marian

Alan: Răzvan, Marian, Anna, Larisa

Emma: Paula, Larisa, Dorian, Răzvan

Darius: Roxana, Anna, Răzvan, Marian

Marian: Paula, Larisa, Răzvan, Dorian

Doamna Cătălina: Paula, Larisa, Răzvan, Marian

Claudia: Marian, Răzvan, Paula, Anna

Daniel: Larisa, Paula, Răzvan, Marian

Anna: Dorian, Marian, Roxana, Larisa

Paula: Larisa, Marian, Roxana, Dorian

Amalia: Anna, Larisa, Răzvan, Marian

Doamna Mihaela: Dorian, Răzvan, Larisa, Anna

Sebastian: Larisa, Paula, Răzvan, Dorian

Răzvan: Marian, Dorian, Paula, Larisa

Larisa: Paula, Anna, Dorian, Răzvan

Daniela: Paula, Marian, Anna, Răzvan

Doamna Melinda: Roxana, Anna, Marian, Răzvan

16 voturi: Marian

16 voturi: Răzvan

14 voturi: Larisa

8 voturi: Dorian

10 voturi: Paula

11 voturi: Anna

4 voturi: Roxana

„Larisa, Răzvan, Marian, până vineri sunteți în cursa de eliminare. 3 zile să decideți ce concurent să părăsească emisiunea!”, a anunțat Simona Gherghe.

Puteți vota pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?” este întrebarea, iar variantele sunt: Larisa, Marian, Răzvan.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

