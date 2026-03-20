Mireasa, sezon 13. Alan, cerință neașteptată în casă. Ce decizie a luat în privința doamnei Mihaela: „Nu ne-a ajutat”

Alan a luat o decizie neașteptată înainte de gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul a avut o cerință specială către producție în ceea ce o privește pe doamna Mihaela.

Ema, Alan, Sebastian și Amalia au căzut de comun acord să poarte o discuție serioasă cu doamna Mihaela. Băieții și-au dorit să afle dacă cea care îi reprezintă are o problemă cu partenerele lor. Mai mult, unul dintre concurenți i-a cerut să nu mai facă glume la adresa iubitei lui.

„Doamna Mihaela, noi suntem foarte curioși care este părerea voastră despre cuplul nostru?”, a întrebat Alan.

„Dar adevărul!”, a intervenit Ema.

„Vă văd foarte bine, fain. Doar că față de alte cupluri, la voi văd multe discuții. Am văzut-o pe Ema cum te roagă pe tine să te mai temperezi! (...) Nu despicați firul în patru, vă rog!”, a reacționat doamna Mihaela.

„Și vorbesc asta pentru că sunteți mama adoptivă a lui Alan. (...) Eu nu știu ce să mai cred în situația de față. Dacă sunteți sau nu ok cu cuplul nostru!”, a mai punctat fata.

În discuția lor a intervenit și Sebastian, care și-a dorit să-i facă reproșuri femeii.

„Am zis o prostie că puteam să fac o combinație periculoasă. Nu am zis-o cu răutate”, a explicat doamna Mihaela despre gafele făcute față de băiatul pe care îl reprezintă la Mireasa: Meciul Iubirii.

„E a suta oară când vă atrag atenția să vă analizați cuvinte și să vă dați seama că vorbele pe care le spuneți pot afecta. Să vă permiteți glumele cu cine poate să le ducă”, a ținut Sebastian să precizeze.

„Eu în momentul de față am început să cred că aveți ceva cu mine”, a mai spus Amalia.

„Îmi pare rău! (...) Mi-am permis și eu!”, a zis doamna Mihaela.

„Cum să vă zic într-un mod frumos, dar direct... Nu vă permit eu!”, a mai adăugat Sebastian.

Ce cerință specială a avut Alan în privința doamnei Mihaela la Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe i-a dat un răspuns direct

Înainte de gala show-ului matrimonial, Alan a cerut producției ca doamna Mihaela să nu-l mai reprezinte pentru că nu îl susține în relația cu Ema. Mai mult, aceasta a fost un obstacol în relația lor.

„Nu ne-a ajutat cu un sfat pozitiv. A încercat, într-un fel sau altul, să ne pună piedici. Mi-aș dori să nu mă mai reprezinte pentru că nu mă susține”, a precizat băiatul.

Simona Gherghe a decis să lămurească situația, spunând că nu se poate lua în calcul această rugăminte.

„Nu se poate! Singura situație în care putem să o schimbăm pe doamna Mihaela ar fi dacă vine mama ta sau mama lui Sebastian”, a zis prezentatoarea TV.

