Mireasa, sezon 13. Primele impresii ale concurenților despre Larisa. Noua concurentă a fost judecată dur de băieți. Ce a zis

Camerele de filmat au surprins o discuție neașteptată între Marian, Dorian și Darius după ce Larisa, noua concurentă Mireasa: Meciul Iubirii, a venit în casa lor. Se pare că primele impresii ale băieților despre fată au fost negative.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 11:44 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 13:19
Larisa, noua concurentă din casa show-ului matrimonial, a fost uluită de părerile pe care le au băieții despre ea. Se pare că Dorian și Marian au rămas cu o impresie negativă despre fată, după interacțiunea cu ea.

„Eu am văzut niște minusuri. Când a început să ne ia pe toți la dans a apărut un semn de întrebare!”, a spus nepotul doamnei Niculina.

„Fizic e ok. (...) Au fost mai multe chestii ciudate! Eu am văzut că apreciază, cumva, libidinoșenie.”, a ținut Dorian să precizeze.

Darius a ținut să îl contrazică pe colegul de emisiune. Iubitul Danielei a punctat că nu se simte atras de nicio altă fată, însă gesturile Larisei au fost interpretate greșit. Acesta a mai evidențiat faptul că tânăra își dorește să fie cucerită.

„Eu n-am ochi pentru altă fată! Fata vrea să o cucerești, să vadă că te interesează și că vrei”, a zis băiatul.

Cum a reacționat Larisa după ce a aflat primele impresii ale băieților de la Mireasa: Meciul Iubirii

În emisia live de joi din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 19 martie 2026, Larisa a aflat primele impresii ale băieților despre ea. Tânăra nu s-a putut abține și a reacționat dur la cuvintele urâte care i-au fost aduse.

„Pot spune că mi-au pus o etichetă foarte dură. Din câte îmi aduc aminte, eu nu am venit special pentru unul dintre voi. Eu am spus că vin să cunosc un bărbat. Faptul că v-am luat la dans nu a fost pentru că sunt o femeie ușoară. Dacă eram o femeie ușoară veneam pe lângă fiecare și vă bibileam.

A fost, pur și simplu să fac conversație. (...) Mi se pare normal ca voi, bărbații, să luptați pentru noi, femeile.”, a dezvăluit Larisa, vizibil uluită de vorbele concurenților de la Mireasa: Meciul Iubirii.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

