Mireasa, sezon 13. Care este motivul pentru care Roxana nu vrea să-l mai cunoască pe Marian. Larisa l-a „atacat” dur pe băiat

În emisia live de joi seară de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 19 martie 2026, Roxana a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu își dorește să-l mai cunoască pe Marian. De asemenea, Larisa l-a „atacat” dur pe băiat chiar în direct.

Roxana a dat cărțile pe față în privința lui Marian l-a Mireasa: Capriciile Iubirii. Tânăra a mărturisit că este dezamăgită de atitudinea băiatului și de faptul că are „ochii pentru mai multe femei”. Așadar, nu își mai dorește să-l cunoască.

Concurentul a decis să lămurească situația. Acesta a dezvăluit că nu simțea să facă anumite gesturi față de ea, motiv pentru care a păstrat distanța. De altfel, acest a mai punctat că nu a simțit o atracție profundă față de nicio fată, în afară de Diana.

Tot în platoul emisiunii, Marian a mai punctat că ar vrea să cunoască toate fetele, iar aceste vorbe au făcut-o pe Roxana să răbufnească.

„Pe mine m-a deranjat foarte tare faptul că tu, Marian, după petrecere ai adus-o iar în subiect pe Diana. Știi foarte bine că între voi totul s-a terminat. Tu prin asta îmi arăți ca mai ai sentimente față de ea și nu este corect față de mine, pentru că mi-ai zis că vrei să mă cunoști.

Deci pe mine mă pui într-o situație foarte, foarte delicată. Suntem de o săptămână în cunoaștere. Eu chiar îmi doream să te cunosc, dar nu te văd așa deschis precum îmi doream. La un moment dat chiar îmi puneam semne de întrebare în legătură cu tine. Și mai nou, după petrecerea cu noua concurentă am aflat astăzi, în platoul, că tu dorești să o cunoști. Deci înțeleg că tu ai ochi pentru mai multe femei deodată! Eu vreau să facă pași înapoi pentru că ești indecis! Sincer, mă opresc aici!”, a fost reacția Roxanei la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Ce reproșuri i-a mai adus Roxana lui Marian la Mireasa: Capriciile Iubirii. De ce l-a confruntat Larisa pe băiat în direct

De asemenea, tânăra a dezvăluit că preferă să se retragă din cunoașterea cu Marian deoarece nu este un bărbat hotărât.

„Simt că nu are o mare curiozitate față de mine. Mă aștept să avem conversații mult mai interesante, ca două persoane mature. Să vorbim despre viitor! (...) Nu știe ceea ce își dorește, este nehotărât! Eu vreau în viața mea un bărbat hotărât!”, a mai punctat Roxana.

„De ce să fac lucruri pe care nu le simt?”, a întrebat Marian.

Replica băiatului a făcut-o pe Larisa, noua concurentă a show-ului matrimonial, să reacționeze imediat. Tânăra i-a reproșat că nu este un bărbat asumat și că nu spune lucrurilor pe nume: „Ești bărbat sau femei? Iartă-mă! Dacă nu simți ceva ești asumat și îi spui!”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 19 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție.