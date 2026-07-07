Mireasa, sezon 13. Alexandru a primit o scrisoare de la mama lui! Ce a ținut să îi transmită și ce vești importante i-a dat

Alexandru a avut parte de o surpriză de proporții în ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! După o perioadă în care a refuzat să discute cu el, mama sa i-a trimis o scrisoare cu vești importante!

În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Alexandru a primit o scrisoare complet neașteptată de la mama lui! Descoperă în rândurile de mai jos ce a ținut femeia să îi transmită, dar și ce vești importante i-a dat!

Alexandru a primit o scrisoare de la mama lui! Ce a ținut să îi transmită și ce vești importante i-a dat, în ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția de marți au fost difuzate imagini cu Alexandru și Giulia. În timp ce curățau curtea casei, aceștia au părut că încep să își facă planuri mai ample de viitor, semn că cei doi se gândesc tot mai mult la momentul în care vor ieși din casa Mireasa. Meciul iubirii.

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În ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, după ce s-au difuzat imaginile respective cu planurile de viitor pe care și le-au făcut, Simona Gherghe a venit cu o veste complet neașteptată, ce l-a luat prin surprindere pe Alexandru: „Mama ta a trimis chiar acum o scrisoare!”.

Aceasta a dorit să îi transmistă anumite sfaturi și cuvinte emoționante, dar totodată a dat și vești importante despre posibila sa prezență în finala emisiunii Mireasa, la momentul căsătoriei. Se pare că femeia nu este sigură că va reuși să ajungă la marele eveniment, lucru ce în mod vizibil l-a mâhnit pe Alexandru. Totuși, vorbele emoționante au reușit să îi dea tânărului mai multă speranță și mai mult optimism în ceea ce privește modul în care căsnicia lui va fi acceptată de către familia de acasă. Ce s-a mai aflat?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.