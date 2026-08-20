Mihai din sezonul 13 Mireasa s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Cum au apărut cei doi

Mihai s-a împăcat cu fosta iubită după despărțirea de Daniela. Fostul concurent Mireasa a publicat pe rețelele sociale imagini în care apare alături de Emma.

Mihai a fost concurent în sezonul 13 Mireasa și a format un cuplu cu Daniela. Tânărul a dezvăluit atunci că încă avea o sensibilitate pentru fosta iubită. După ce a ieșit din casa Mireasa alături de Daniela, Mihai a anunțat despărțirea. Acum, la o lună de la despărțirea de Daniela, Mihai s-a afișat alături de iubita lui blondă.

Între Mihai și Daniela lucrurile păreau că merg bine în casa Mireasa, însă dragostea s-a sfârșit la nici o săptămână de la Finală.

Cum a apărut Mihai alături de iubita lui, la o luna de la despărțirea de Daniela

Mihai a postat în luna iulie un mesaj prin care a precizat că părerea familiei și distanța au fost elementele care i-au determinat să se despartă. Se pare că a mai existat, totuși, un element, având în vedere relația cu care s-a afișat el acum.

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Eu și Daniela am decis să mergem pe drumuri diferite. Este una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau și vă asigur că nu a fost luată din impuls sau din lipsa sentimentelor, ci după multe gânduri și discuții.

După ce am ajuns acasă, am avut o discuție sinceră și mai profundă cu familia mea. Din păcate, mama mea nu este de acord cu această relație, iar acest lucru a cântărit mult în decizia pe care am luat-o. În același timp, ne-am lovit și de realitatea de după emisiune: eu locuiesc în Ploiești, Daniela este din Râmnicu Vâlcea, iar în perioada următoare mă voi angaja aici. Distanța dintre noi și faptul că ne-am fi văzut foarte rar au fost alte motive importante care ne-au făcut să înțelegem că drumul nostru împreună ar fi fost foarte dificil.

Daniela este un om bun și îi voi purta întotdeauna respect pentru tot ceea ce am trăit împreună. Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase și îi doresc din suflet să fie fericită și să își găsească liniștea și împlinirea pe care le merită.

Știu că poate nu toată lumea va înțelege alegerea mea și îmi asum acest lucru. Tot ce vă rog este să ne respectați decizia și să nu căutați vinovați. Uneori, viața ne pune în fața unor situații în care, oricât de mult ne-am dori ca lucrurile să funcționeze, realitatea ne obligă să alegem alt drum.

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele, susținerea și încrederea pe care ni le-ați oferit pe parcursul acestei experiențe. Înseamnă enorm pentru mine și sper să îmi respectați decizia, chiar dacă nu va fi ușor de înțeles pentru toată lumea.

Va doresc numai bine tuturor si sper ca ma veti intelege!”, a spus Mihai.