Ce relație are Ramona Gabor cu Mr. Pink. Cât de mult a susținut-o cumnatul ei în cariera sa

Ramona Gabor a făcut declarații rare despre relația pe care o are cu Mr. Pink, partenerul surorii sale.

Ce relație are Ramona Gabor cu Mr. Pink. Cât de mult a susținut-o cumnatul ei în parcursul său profesional | Captură Instagram

Ramona Gabor continuă să fie un nume extrem de cunoscut în România. Sora Monicăi Gabor se bucură de un succes răsunător pe plan profesional, având o carieră impresionantă în Dubai, potrivit Spynews.

Într-un interviu recent pentru Știrile Antena Stars, femeia de afaceri a dezvăluit ce relație are cu sora ei, Monica Gabor, dar și cu partenerul acesteia, Mr. Pink.

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Ramona Gabor, dezvăluiri rare despre relația cu Mr. Pink

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Monica Gabor se bucură de un trai luxos în America, alături de Mr. Pink. Bărbatul îi oferă o viață ca în povești, însă sprijinul se pare că nu s-a oprit doar la partenera sa.

În interviul pentru Știrile Antena Stars, Ramona Gabor a vorbit, printre altele, despre relația pe care o are cu partenerul surorii sale, dezvăluind că Mr. Pink a susținut-o și în cariera sa, lucru pentru care îi este extrem de recunoscătoare.

„Când mă uit în spate, îmi dau seama că am urcat foarte multe trepte, din multe puncte de vedere. Sunt mândră de ce am putut face. Indiferent de cât de mult timp ești plecat din țară, nu îți poți uita rădăcinile. Am călătorit în peste 50 de țări și este o lume foarte frumoasă. Este de explorat. Am avut în spate familia mea care m-a susținut, atât cumnatul meu care este un om de afaceri foarte bun”, a declarat Ramona Gabor pentru Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

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Ce a spus Ramona Gabor despre întoarcerea în România

Într-un alt interviu, Ramona Gabor a mărturisit faptul că nu ar mai putea să locuiască în România. Deși se întoarce de fiecare dată cu drag în țara natală, sora Monicăi Gabor este de părere că există, în lume, o mulțime de locuri deosebite, care așteaptă să fie descoperite.

„Eu mă întorc cu drag de fiecare dată, cam o dată sau de două ori pe an. O să încerc să mă întorc mai mult acum, de când mi-am mutat o parte din business în România și îmi face mare plăcere, dar nu, nu cred că aș mai putea să locuiesc în România. Momentan, aceasta este părerea mea. E o lume mare și frumoasă și sunt atât de multe locuri de descoperit”, a declarat Ramona Gabor pentru Summer Star, potrivit sursei citate mai sus.