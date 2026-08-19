Imagini cu Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc

Elena Udrea s-a bucurat de câteva zile de plajă alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Iată cum arată fostul politician în costum de baie la 52 de ani!

Elena Udrea a profitat din plin de zilele de vacanță petrecute la Sulina, alături de fiica sa, Eva, și de Adrian Alexandrov. Fostul ministru al Turismului a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini de la malul mării.

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Cum arată Elena Udrea în costum de baie la 52 de ani

La 52 de ani, Elena Udrea a atras atenția cu fotografiile postate din concediul la Sulina. Fostul politician a apărut într-un costum de baie întreg, cu decupaje și detalii aurii, care i-a pus în valoare silueta.

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„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!”, a scris Elena Udrea în mediul online.

Printre imaginile postate pe Facebook se numără și una realizată la Stânca Iubirii. Elena Udrea a mai povestit că, în anii trecuți, fiica ei s-a fotografiat în același loc alături de tatăl său, Adrian Alexandrov.

„M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian! Ce păcat că nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”, a mai transmis fostul ministru.

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Elena Udrea, declarații emoționante despre Adrian Alexandrov

Elena Udrea a făcut declarații emoționante despre Adrian Alexandrov, bărbatul care i-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții.

Fostul politician a vorbit cu recunoștință despre implicarea partenerului său în creșterea fiicei lor, mărturisind că acesta a jucat toate rolurile în familie în perioada în care ea s-a aflat în arest.

„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare... Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea. Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate. Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, declara Elena Udrea pentru Știrile Antena Stars, potrivit Revista Viva.