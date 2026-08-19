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Ce mănâncă regele Charles într-o zi. Obiceiul mai puțin cunoscut pe care Monarhul britanic îl are pentru masa de prânz

S-a aflat ce mănâncă regele Charles într-o zi obișnuită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 13:34 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 14:52
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Ce mănâncă regele Charles într-o zi. Obiceiul mai puțin cunoscut pe care Monarhul britanic îl are pentru masa de prânz | Shutterstok
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Regele Charles este foarte atent la ce mănâncă, având o dietă bine stabilită, care pune accent pe produse proaspete, de sezon. Cu toate acestea, Monarhul britanic are obiceiul bizar de a sări peste masa de prânz.

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Ce mănâncă Regele Charles într-o zi obișnuită

Nutriționistul Rob Hobson a analizat dieta regelui Charles. Micul dejun este una dintre cele mai importante mese pentru Monarh, mai ales că nu obișnuiește să ia prânzul, potrivit msn.com.

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Micul dejun poate include pâine proaspătă, cereale, muesli, fructe de sezon, legume, ouă și sparanghel. O parte dintre produsele consumate provin chiar din grădinile regale. De asemenea, preparatul său preferat este oul cu sparanghel. În loc de cafea, Charles preferă ceaiul cu lapte și miere.

Rob Hobson a precizat că această combinație este una destul de bună din punct de vedere nutrițional. În timp ce ouăle reprezintă o sursă de proteine, sparanghelul aduce porția de fibre, vitamine și minerale. Când călătorește, Regele își ia la pachet alimentele preferate pentru prima masă a zilei.

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Regele Charles nu mănâncă niciodată la prânz

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale rutinei sale alimentare este faptul că sare peste masa de prânz. În schimb, își continuă programul oficial, iar mesele sunt concentrate, în principal, dimineața și seara. Relatările despre rutina sa spun că regele Charles are, uneori, o pauză pentru ceai în jurul orei 17:00, înainte de cină.

Masa principală a zilei pentru Charles este cina. Aceasta poate include carne sau pește, alături de legume.

Regele a dezvăluit că, încă din anul 2021, timp de două zile pe săptămână are grijă să nu consume aceste produse, evitând, de asemenea, și lactatele. Decizia a fost legată și de preocupările sale pentru protejarea mediului, potrivit sursei citate mai sus.

Printre alimentele preferate de el se numără ciupercile sălbatice și preparatele precum risotto cu ciuperci. În meniul său mai apar carnea de miel și alte produse provenite din ferme. Regele Charles pune mare preț pe produsele de sezon, dar și pe legumele cultivate pe proprietățile sale, mai notează msn.com.

Ce alimente evită regele Charles

Printre produsele pe care le evită se numără fructele de mare. De asemenea, a renunțat la foie gras și are grijă să consume carne cu moderație, zilele fără acest tip de aliment făcând parte de ani buni din rutina sa alimentară.

La capitolul băuturi, Regele preferă ceaiul, consumând aproximativ patru cești pe zi. Atunci când bea cafea, o preferă pe cea instant îndulcită cu miere, potrivit relatărilor despre dieta sa, citate de sursa menționată mai sus.

Ce mănâncă regele Charles într-o zi. Obiceiul mai puțin cunoscut pe care Monarhul britanic îl are pentru masa de prânz
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Potrivit lui Rob Hobson, dieta regelui Charles este considerată destul de echilibrată, datorită alimentelor integrale, fructelor, legumelor și produselor proaspete, de sezon. De asemenea, alimentația sa nu include produse ultraprocesate, bazându-se, în mare parte, pe ingrediente simple și naturale.

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