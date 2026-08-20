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Mireasa, sezon 14. Cine este Stelian Cîrciu. Vine din Târgu Jiu și se simte pregătit să se însoare

Stelian Cîrciu este concurent în sezonul 14 Mireasa: Regatul Inimii. Cartea lui de vizită a fost prezentată în emisia de pe 20 august 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 16:05 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 16:12
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Stelian a crescut la țară și își amintește cu drag de copilărie. Stelian Cîrciu, 23 de ani, este din Târgu Jiu și a lucrat mult timp ca ospătar. Pe viitor vrea să fie creator de conținut și este activ pe o rețea socială. Face vidoclipuri amuzante și live-uri pe un joc.

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Cine este Stelian Cîrciu din sezonul 14 Mireasa. Vine din Târgu Jiu și se simte pregătit să se însoare. Cum trebuie să arate partenera ideală

Stelian muncește de la 18 ani și și-a construit o casă cu ajutorul părinților. „Am toată mâna stângă tatuată. Am un tatuaj cu Iisus Hristos, sunt o persoană credincioasă. În următorii 5 ani vreau să-mi fac o familie, dar nu știu dacă și copii. Consider că trebuie să fiu foarte stabil financiar. Familia pe care vreau să o întemeiez înseamnă totul și aș vrea să fie formată pe încredere și pe iubire”.

Până la 23 de ani, Stelian a avut o singură relație serioasă care a durat 3 ani de zile, însă au apărut certurile și geloziile și au decis să meargă pe drumuri separate. De când s-a încheiat relația, a mai avut încercări, dar nu a găsit persoana potrivită. Partenera ideală pentru Stelian e slăbuță, brunetă, îngrijită, mai matură decât el și iubitoare.

A avut o relație de scurtă durată cu o femeie care are un copil și nu a mers prea bine, așa că nu ar mai accepta o mamă ca parteneră.

colaj Stelian Cîrciu

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