Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

Revederea dintre Mattia, Bianca și Marian a fost una încărcată de emoții, dar și de explicații despre ceea ce s-a întâmplat între cei trei.

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

După experiența trăită în emisiune, fiecare a privit diferit apropierea dintre Bianca și Mattia, iar întâlnirea le-a oferit ocazia să vorbească deschis despre sentimente și despre lucrurile pe care le-au înțeles abia după ce au ieșit din competiție.

Mattia a povestit că între el și Marian a existat chiar și un moment tensionat. „Eu l-am provocat”, a recunoscut Marian, în timp ce Mattia a spus simplu: „Am acceptat”. Cei doi au ajuns să aibă o discuție în care Marian era vizibil deranjat de faptul că Mattia îi scrisese Biancăi după emisiune.

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„I-am scris Biancăi pentru cuvintele frumoase, pe care nu le-am văzut, iar pe Marian l-a deranjat chestia asta. Chiar era doar o mulțumire”, a explicat Mattia.

Relația dintre el și Bianca a continuat însă la nivel de prietenie. Mattia a povestit că, după ce a aflat din presă despre despărțirea celor doi, i-a transmis Biancăi că speră să fie fericită și să se dezvolte.

Pentru Bianca, Mattia a reprezentat mai mult decât un simplu concurent. „Mattia a fost acolo vocea mea, tot ce nu puteam verbaliza, a făcut-o el în locul meu”, a spus ea. Tânăra a explicat că, în acea perioadă, îi era foarte greu să vorbească deschis despre ceea ce simțea și că oamenii au înțeles-o greșit.

Totuși, Bianca a făcut o precizare importantă despre ceea ce a simțit pentru Mattia. „Am confundat că era ancora mea cu sentimentul de a fi îndrăgostit”, a mărturisit ea. După ce a părăsit competiția, nu a simțit nevoia să îl caute, deși recunoaște că Mattia a fost și rămâne o persoană importantă pentru ea.

Mai mult, Bianca spune că dacă Mattia i-ar fi propus atunci o relație, probabil s-ar fi speriat și ar fi făcut un pas înapoi. El a fost, de altfel, cel care a încurajat-o să își acorde timp și să se concentreze asupra propriei persoane.

Cum pleacă Bianca, Marian și Mattia din această poveste

La final, fiecare pare să plece cu o perspectivă diferită. Bianca rămâne cu lecția că un sărut poate însemna mai puțin decât un atașament emoțional și că are nevoie să se pună pe primul loc.

Marian a înțeles că apropierea dintre Bianca și Mattia scotea la iveală lipsurile existente în relația lor. „Trebuia să fiu mai atent”, a recunoscut el, adăugând că, fără experiența de pe insulă, poate cei doi ar fi rămas împreună, chiar dacă relația s-ar fi plafonat.

Mattia, în schimb, spune că pleacă din această experiență alături de Bianca, cel puțin sufletește. „Voi pleca cu Bianca, în sufletul meu”, a mărturisit el, oferindu-i în continuare sprijinul său. Iar dacă Marian va ajunge vreodată la Barcelona, Mattia spune că îl va primi „cu mare drag”.