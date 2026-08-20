Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 23:36 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 23:45
Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat" | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Revederea dintre Mattia, Bianca și Marian a fost una încărcată de emoții, dar și de explicații despre ceea ce s-a întâmplat între cei trei.

Insula Iubirii: Reuniuni. Momentul în care Mattia s-a revăzut cu Bianca și Marian. "Eu l-am provocat"

După experiența trăită în emisiune, fiecare a privit diferit apropierea dintre Bianca și Mattia, iar întâlnirea le-a oferit ocazia să vorbească deschis despre sentimente și despre lucrurile pe care le-au înțeles abia după ce au ieșit din competiție.

Mattia a povestit că între el și Marian a existat chiar și un moment tensionat. „Eu l-am provocat”, a recunoscut Marian, în timp ce Mattia a spus simplu: „Am acceptat”. Cei doi au ajuns să aibă o discuție în care Marian era vizibil deranjat de faptul că Mattia îi scrisese Biancăi după emisiune.

Articolul continuă după reclamă

„I-am scris Biancăi pentru cuvintele frumoase, pe care nu le-am văzut, iar pe Marian l-a deranjat chestia asta. Chiar era doar o mulțumire”, a explicat Mattia.

Relația dintre el și Bianca a continuat însă la nivel de prietenie. Mattia a povestit că, după ce a aflat din presă despre despărțirea celor doi, i-a transmis Biancăi că speră să fie fericită și să se dezvolte.

Pentru Bianca, Mattia a reprezentat mai mult decât un simplu concurent. „Mattia a fost acolo vocea mea, tot ce nu puteam verbaliza, a făcut-o el în locul meu”, a spus ea. Tânăra a explicat că, în acea perioadă, îi era foarte greu să vorbească deschis despre ceea ce simțea și că oamenii au înțeles-o greșit.

Totuși, Bianca a făcut o precizare importantă despre ceea ce a simțit pentru Mattia. „Am confundat că era ancora mea cu sentimentul de a fi îndrăgostit”, a mărturisit ea. După ce a părăsit competiția, nu a simțit nevoia să îl caute, deși recunoaște că Mattia a fost și rămâne o persoană importantă pentru ea.

Mai mult, Bianca spune că dacă Mattia i-ar fi propus atunci o relație, probabil s-ar fi speriat și ar fi făcut un pas înapoi. El a fost, de altfel, cel care a încurajat-o să își acorde timp și să se concentreze asupra propriei persoane.

Cum pleacă Bianca, Marian și Mattia din această poveste

La final, fiecare pare să plece cu o perspectivă diferită. Bianca rămâne cu lecția că un sărut poate însemna mai puțin decât un atașament emoțional și că are nevoie să se pună pe primul loc.

Marian a înțeles că apropierea dintre Bianca și Mattia scotea la iveală lipsurile existente în relația lor. „Trebuia să fiu mai atent”, a recunoscut el, adăugând că, fără experiența de pe insulă, poate cei doi ar fi rămas împreună, chiar dacă relația s-ar fi plafonat.

Mattia, în schimb, spune că pleacă din această experiență alături de Bianca, cel puțin sufletește. „Voi pleca cu Bianca, în sufletul meu”, a mărturisit el, oferindu-i în continuare sprijinul său. Iar dacă Marian va ajunge vreodată la Barcelona, Mattia spune că îl va primi „cu mare drag”.

Insula Iubirii: Reuniuni. Gesturile făcute de Bianca, în ciuda relației din prezent cu Marian. "Vorbeam mai mult de...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă Câţi bani face fosta iubită milionară a lui Gabi Torje! Cifre incredibile realizate de cunoscuta influenceriţă
Observatornews.ro Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Antena 3 DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei DOCUMENT. Ce scrie în forma finală a legii salarizării, primită de lideri la Cotroceni. Punctul de referință a scăzut cu 100 de lei
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Gabriella, Oana și Rebecca sunt cele trei care completează lista ispitelor feminine din sezonul X Insula Iubirii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii
E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x