Mireasa, sezon 13. Aliz și Claudia, conflict din cauza curățeniei. Ce a putut să facă iubita lui Daniel: „Recunosc...”

Aliz și Claudia au fost implicate într-un conflict din cauza curățeniei. Cele două au purtat o discuție aprinsă, iar camerele de filmat au surprins întregul moment.

Tensiunile nu par să dispară din casa Mireasa: Meciul Iubirii. În ultimele zile, Claudia a intrat în atenția mamelor și a fetelor dintr-un motiv neașteptat. Acestea au acuzat-o pe tânără că nu mai participă la curățenie.

De asemenea, doamna Melinda a ținut să precizeze că fata nu intră prea des în bucătărie pentru a o ajuta pe doamna Cătălina la mâncare. Și Aliz, cea cu care face echipă Claudia la curățenie, a spus câteva lucruri ce o deranjează.

Mai mult, Aliz și Claudia au avut parte de o discuție lămuritoare în camera fetelor. Tânăra a acuzat-o pe aceasta că nu a ajutat-o să curețe casa. Aceasta nu ar fi șters de praf dulapul din baie și nici nu ar fi spălat cuptorul.

Cum a reacționat Claudia la acuzațiile lui Aliz, la Mireasa: Meciul Iubirii

Iubita lui Daniel nu s-a putut abține și a reacționat rapid. Tânăra i-a adus câteva reproșuri colegei sale.

„Pe mine nu m-ar fi deranjat dacă mă trezeai la 9”, i-a zis Claudia acesteia.

„Au observat mai multe persoane că tu nu te-ai atins de mobila aia din baie”, i-a spus Aliz, în cameră.

„Eu am șters acolo!”, a ținut tânăra să precizeze.

În conversația celor două a intervenit și Roxana, care i-a dat dreptate lui Aliz.

„De fiecare dată când am fost la bucătărie am făcut. Ai mâncat din ceea ce am gătit!”, i-a mai spus Claudia, vizibil deranjată de acuzații.

„Eu v-aș ruga să nu vă mai băgați! Pe voi vă deranjează când doamna Cătălina e pe tura mea. (...) Voi la mine remarcați lucruri foarte rapid, dar eu la voi să nu zic nimic. Dintre mine și voi diferența e că voi comentați, eu nu comentez”, a mai adăugat ea.

„Recunosc, s-a întâmplat o dată sau de două ori de când sunt aici. În rest, mi-am făcut treaba”, a mai recunoscut concurenta în fața Simonei Gherghe.

„Mă trage în jos și pe mine, că suntem o echipă. (...) Mi-a reproșat că nu am trezit-o de dimineață, dar am văzut-o când s-a trezit, dar nu a venit la bucătărie”, i-a mai spus Aliz prezentatoarei TV.

„Am omis să fac acel cuptor, e prima oară când se întâmplă!”, a mai punctat iubita lui Daniel.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 5 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

