Mireasa, sezon 13. Amalia și Sebastian au petrecut momente de neuitat la mare: „Vreau să mă ceri pe plajă”

Amalia și Sebastian au petrecut momente de neuitat la mare, iar imaginile cu cei doi îndrăgostiți au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 5 mai 2026. Tânăra i-a spus iubitului că își dorește să fie cerută în căsătorie pe plajă.

Deoarece Daniela nu a mai vrut să meargă cu Denis la mare de 1 mai, concurenții au decis în unanimitate ca Amalia și Sebastian să beneficieze în locul lor de acest premiu.

Amalia și Sebastian au admirat marea, s-au distrat, au luat masa împreună și au vorbit despre posibila viitoare cerere în căsătorie.

Ce s-a întâmplat între Amalia și Sebastian la mare. Cei doi au mers apoi la hotel

„Abia aștept să văd răsăritul și poate faci și cererea aia dacă tot am ajuns la plajă. Știi că îmi place marea, îmi plac valurile, cererea o vreau pe plajă, deci gândește-te ”, i-a spus Amalia lui Sebastian.

„Da, o să iau în calcul. Mă uit pe jos, poate improvizez și o facem pe loc”, a spus Sebastian.

„Inelul vedem noi de unde îl luăm, nu?”, a spus Amalia.

După ce au admirat plaja de la Eforie Nord, cei doi au mers la locul cazării, pentru că aveau nevoie de alte ținute, însă aveau și ale rugăminți.

Cei doi au încercat să ceară să fie lăsați singuri în cameră.

„Avem și noi o cerere, dacă se poate. Am dori să rămânem și noi în această cameră fără nimeni”, au spus cei doi, însă nu li s-a aprobat cererea, însă s-au bucurat de un moment romantic la restaurantul hotelului.

