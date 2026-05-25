Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Reacțiile semifinaliștilor la vestea că trebuie să gătească alături de familie. Ce au zis

Emoțiile au atins cote maxime pentru concurenți în semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 25 mai 2026, atunci când și-au văzut un membru al familiei intrând în bucătărie. Toți au fost uluiți de marea surpriză a Irinei Fodor.

După prima probă din semifinala Chefi la cuțite sezonul 17, concurenții au pășit încrezători în bucătărie. Mesajele primite de la familie au adus energie bună și motivație în platou, însă ce a urmat după le-a tăiat răsuflarea semifinaliștilor.

Surprizele s-au ținut lanț în show-ul culinar. De data aceasta, concurenții au descoperit că o să realizeze farfuriile din cea de-a doua probă cu ajutorul unei persoane dragi lor. Vestea i-a copleșit pe toți.

„De când a intrat iubita lui Vladimir ne-am dat seama! Cred că o să vină cineva să gătească cu noi. Din nou emoții, îmi sărea inima”, a spus Andreea din echipa bordo.

Pe cine au avut alături semifinaliștii în a doua probă din semifinala Chefi la cuțite sezon 17, de pe 25 mai 2026. Ce veste a primit Ștefan

Au urmat clipe emoționante pentru concurenți în platoul emisiunii. Aceștia s-au bucurat enorm să își revadă un membru al familiei.

„M-am bucurat, am fost foarte fericită pentru că a venit mama soacră de departe doar pentru mine”, a punctat Pita.

„M-a șocat sincer, un pic! Chiar nu mă așteptam, dar îmi place!”, a spus Alexandru din echipa bej după ce și-a văzut sora.

„De șase luni n-am văzut-o. Selena o cheamă, e sora mea mai mică! Ea pentru mine înseamnă foarte mult! Pentru mine este ca un înger. Tot timpul m-a susținut când am avut cele mai mari probleme în viața asta! Și așa o consider, că este ca un înger pentru mine. Chiar îi mulțumesc și o iubesc!”, a mai adăugat Alex din echipa bordo despre sora lui.

De asemenea, Mr Cheesecake a revenit în platoul show-ului culinar pentru a o susține pe sora lui, Sabina: „Cum am intrat mi s-au lăsat picioarele. Îmi bătea inima înainte să intru, nu aveam cuvinte!”.

„M-am bucurat să-l revăd și să știu că suntem amândoi acolo! Cu siguranță este o mână dreaptă, cea mai bună în seara asta!”, a spus semifinalista lui chef Richard Abou Zaki despre fratele ei.

„M-am bucurat și am fost fericită că a venit să mă susțină! Chiar am făcut și o glumă! El n-are nicio treabă cu bucătăria”, a dezvăluit Andreea din echipa bordo după ce și-a revăzut soțul.

Reacția lui Samy atunci când și-a văzut fratele în semifinala Chefi la cuțite, sezon 17. Ce i s-a întâmplat lui Ștefan

Samy a avut o reacție neașteptată atunci când și-a văzut fratele intrând în bucătăria show-ului culinar. Mai mult, acesta a făcut dezvăluiri neștiute despre familia lui.

„După ce am plecat din România, fratele meu nu avea nici mustață. Era un copil care mătura prin saloane, iar când m-am întors l-am găsit antreprenor. Are propriul lui business și angajați! (...) Niciodată nu e prea târziu, o să îndrept situația!”, a mărturisit și Samy cu ochii în lacrimi.

„Au fost foarte mulți ani în care n-am dat de el. A fost o perioadă foarte grea, mai ales pentru mine. Amândoi am trăit fără tată și în copilărie, pentru mine, el a fost exemplul masculin. Nu pot să zic decât că sunt foarte fericit în momentul ăsta pentru că relația dintre noi renaște”, a mai adăugat fratele lui Samy.

Și Ștefan a mai avut parte de o surpriză, chiar dacă sora lui a venit să gătească alături de el. Mama acestuia a intrat în bucătăria show-ului culinar pentru a-l îmbrățișa.

„Dragilor, un pic de atenție, vă rog! Avem o mică situație! Voi știți că spațiul în platou nu ne permite prea multe, iar din acest motiv aveți un singur susținător în seara asta! A mai venit însă cineva la Ștefan. Acordul a fost să gătească sora lui cu el, dar mămica lui este foarte emoționată afară și vrea să-l pupe și să-l îmbrățișeze!”, a mai zis Irina Fodor.

